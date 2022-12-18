Хороший выбор для праздничного стола: рецепт запеченного карпа с грибами и гречкой
18 декабря 2022, 18:45Читати новину українською
Источник:prakty kulinarni
Рыбные блюда – украшение любого стола, особенно когда по традиции нужно употреблять только постные блюда. Запеченный карп с грибами и гречкой сможет не только порадовать вкусом, но и насытить гостей.
Карп – один из лучших вариантов, когда речь идет о запекании рыбы. Он неприхотлив в маринаде и обладает отличным вкусом, дополнить который помогут привычные приложения. Эта рыба способна стать не просто перекусом или частью праздничного стола, а главным блюдом, которое насытит многих гостей.
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Рецепт карпа с грибами и гречневой кашей
Время: 1 час
Порций: 8
Звезда праздничного стола / Фото prakty kulinarni
Ингредиенты:
- карп большой (очищенный, без головы);
- сок одного лимона;
- 100 грамм гречневой крупы;
- 10 грамм сушеных грибов;
- 500 грамм шампиньонов;
- 2 луковицы;
- 2 столовые ложки измельченной петрушки;
- столовая ложка подсолнечного масла;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 200 миллилитров сливок;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Рыбу моем, обсушиваем, сбрызгиваем лимонным соком, солим и перчим.
- Гречку варим и отцеживаем. Грибы вымачиваем, варим 20 минут и нарезаем соломкой. Лук мелко нарезаем.
- Разогреваем сковороду, на сливочном масле обжариваем лук и грибы.
- К гречке добавляем две столовые ложки грибов и петрушку. Перемешиваем, фаршируем кашей рыбу.
- Оставшиеся грибы соединяем со сливками, выливаем смесь в форму для выпечки. Туда же кладем рыбу.
- Запекаем 40 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!