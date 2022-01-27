Говядина, запеченная с брокколи: ничуть не повредит фигуре
27 января 2022 , 15:16Читати новину українською
Источник:Damn delicious
Мясо получается сочным и очень нежным. Это низкокалорийное жаркое придется по вкусу тем, кто следит за своим весом, однако воротит нос от брокколи.
После праздничных пончиков, вареников и прочих домашних вкусностей – максимум пользы и минимум калорий! На гарнир к говядине, запеченной с брокколи, предлагаем сварить рис. В идеале – бурый или по крайней мере пропаренный: эти виды риса полезнее, чем обычный шлифованный.
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Рецепт говядины и брокколи в духовке
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Фото Damn delicious
– 1 стакан риса басмати;
– 800 граммов говядины;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 2 столовые ложки + 2 чайные ложки коричневого сахара (разделенные);
– 2 вилка брокколи;
– 2 чайные ложки кунжутного масла;
– 3 зубчика чеснока;
– ¼ чайной ложки измельченного красного перца;
– 2 зеленые луковицы;
– 1 чайная ложка тертого имбиря;
– 1 столовая ложка поджаренного кунжута.
Приготовление:
- Отварите рис в 2 стаканах подсоленной воды.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень для запекания смажьте растительным маслом.
- В большой миске смешайте крупно нарезанное мясо, 1 столовую ложку соевого соуса и 2 чайные ложки коричневого сахара.
- Выложите говядину и разобранную на соцветия брокколи в один слой на противень.
- Поставьте противень в духовку, чтобы мясо подрумянилось, а брокколи стала мягкой (16 – 18 минут).
Фото Damn delicious
- Для заправки смешайте в сотейнике чеснок, тертый имбирь, нарезанный кусочками красный перец, кунжутное масло, 2 столовые ложки соевого соуса и оставшийся (2 столовые ложки) коричневый сахар. Доведите смесь до кипения, убавьте огонь и тушите, постоянно помешивая, до загустения (2 – 3 минуты).
- Подавайте мясо и брокколи с рисом, полив заправкой и украсив по желанию зеленым луком и семенами кунжута.
Приятного аппетита!