После праздничных пончиков, вареников и прочих домашних вкусностей – максимум пользы и минимум калорий! На гарнир к говядине, запеченной с брокколи, предлагаем сварить рис. В идеале – бурый или по крайней мере пропаренный: эти виды риса полезнее, чем обычный шлифованный.
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Рецепт говядины и брокколи в духовке
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Фото Damn delicious
Приготовление:
- Отварите рис в 2 стаканах подсоленной воды.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень для запекания смажьте растительным маслом.
- В большой миске смешайте крупно нарезанное мясо, 1 столовую ложку соевого соуса и 2 чайные ложки коричневого сахара.
- Выложите говядину и разобранную на соцветия брокколи в один слой на противень.
- Поставьте противень в духовку, чтобы мясо подрумянилось, а брокколи стала мягкой (16 – 18 минут).
Фото Damn delicious
- Для заправки смешайте в сотейнике чеснок, тертый имбирь, нарезанный кусочками красный перец, кунжутное масло, 2 столовые ложки соевого соуса и оставшийся коричневый сахар (2 столовые ложки). Доведите смесь до кипения, убавьте огонь и тушите, постоянно помешивая, до загустения (2 – 3 минуты).
- Подавайте мясо и брокколи с рисом, полив заправкой и украсив по желанию зеленым луком и семенами кунжута.
Приятного аппетита!