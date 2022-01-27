После праздничных пончиков, вареников и прочих домашних вкусностей – максимум пользы и минимум калорий! На гарнир к говядине, запеченной с брокколи, предлагаем сварить рис. В идеале – бурый или по крайней мере пропаренный: эти виды риса полезнее, чем обычный шлифованный.

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Рецепт говядины и брокколи в духовке

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4



Фото Damn delicious

Ингредиенты:

– 1 стакан риса басмати;

– 800 граммов говядины;

– 3 столовые ложки соевого соуса;

– 2 столовые ложки + 2 чайные ложки коричневого сахара (разделенные);

– 2 вилка брокколи;

– 2 чайные ложки кунжутного масла;

– 3 зубчика чеснока;

– ¼ чайной ложки измельченного красного перца;

– 2 зеленые луковицы;

– 1 чайная ложка тертого имбиря;

– 1 столовая ложка поджаренного кунжута.

Приготовление:

Отварите рис в 2 стаканах подсоленной воды. Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень для запекания смажьте растительным маслом. В большой миске смешайте крупно нарезанное мясо, 1 столовую ложку соевого соуса и 2 чайные ложки коричневого сахара. Выложите говядину и разобранную на соцветия брокколи в один слой на противень. Поставьте противень в духовку, чтобы мясо подрумянилось, а брокколи стала мягкой (16 – 18 минут).



Фото Damn delicious

Для заправки смешайте в сотейнике чеснок, тертый имбирь, нарезанный кусочками красный перец, кунжутное масло, 2 столовые ложки соевого соуса и оставшийся коричневый сахар (2 столовые ложки). Доведите смесь до кипения, убавьте огонь и тушите, постоянно помешивая, до загустения (2 – 3 минуты). Подавайте мясо и брокколи с рисом, полив заправкой и украсив по желанию зеленым луком и семенами кунжута.

Приятного аппетита!