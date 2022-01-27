Після гучних святкувань настав час повертатися у звичний режим, без пампухів, вареників та домашньої випічки. Ми дібрали для вас рецепт соковитої яловичини запеченої з суцвіттям броколі. Максимум користі та мінімум калорій!
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Рецепт яловичини та броколі в духовці
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Фото Damn delicious
Приготування:
- Налийте 2 склянки води в сотейник та відваріть рис. Посоліть воду.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко для запікання змастіть олією.
- У великій мисці змішайте нарізане грубими шматками м'ясо, 1 столову ложку соєвого соусу і 2 чайні ложки коричневого цукру. Викладіть яловичину і суцвіття броколі в один шар на деко.
- Відправте страву в духовку і запікайте, поки м'ясо не підрум’яниться, а броколі не стане ніжною (16 – 18 хвилин).
Фото Damn delicious
- У сотейнику на середньому вогні змішайте кунжутну олію, часник, імбир, шматочки червоного перцю, влийте 2 столові ложки соєвого соусу і решту (2 столові ложки) коричневого цукру. Довести суміш до кипіння, зменште вогонь і тушкуйте постійно помішуючи до загустіння (2 – 3 хвилини).
- Подавайте м'ясо і броколі з рисом, поливши сумішшю соєвого соусу і прикрасивши за бажанням зеленою цибулею і насінням кунжуту.
Смачного!