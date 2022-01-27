Після гучних святкувань настав час повертатися у звичний режим, без пампухів, вареників та домашньої випічки. Ми дібрали для вас рецепт соковитої яловичини запеченої з суцвіттям броколі. Максимум користі та мінімум калорій!

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Рецепт яловичини та броколі в духовці

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4



Фото Damn delicious

Інгредієнти:

– 1 склянка рису басматі;

– 800 грамів яловичини;

– 3 столові ложки соєвого соусу;

– 2 столові ложки + 2 чайні ложки коричневого цукру (розділені);

– 2 головки броколі;

– 2 чайні ложки кунжутної олії;

– 3 зубчики часнику;

– ¼ чайної ложки подрібненого червоного перцю;

– 2 зелені цибулини;

– 1 чайна ложка тертого імбиру;

– 1 столова ложка підсмаженого кунжуту.

Приготування:

Налийте 2 склянки води в сотейник та відваріть рис. Посоліть воду.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко для запікання змастіть олією.

У великій мисці змішайте нарізане грубими шматками м'ясо, 1 столову ложку соєвого соусу і 2 чайні ложки коричневого цукру. Викладіть яловичину і суцвіття броколі в один шар на деко.

Відправте страву в духовку і запікайте, поки м'ясо не підрум’яниться, а броколі не стане ніжною (16 – 18 хвилин).



Фото Damn delicious

У сотейнику на середньому вогні змішайте кунжутну олію, часник, імбир, шматочки червоного перцю, влийте 2 столові ложки соєвого соусу і решту (2 столові ложки) коричневого цукру. Довести суміш до кипіння, зменште вогонь і тушкуйте постійно помішуючи до загустіння (2 – 3 хвилини).

Подавайте м'ясо і броколі з рисом, поливши сумішшю соєвого соусу і прикрасивши за бажанням зеленою цибулею і насінням кунжуту.

Смачного!