Запеченные куриные голени с хрустящей корочкой: пальчики оближете

Хотите попробовать действительно хрустящую корочку? Мы подобрали для вас рецепт куриных голеней, запеченных так, что их корочка будет просто идеальной.

Куриные голени – универсальный продукт, их ведь можно жарить, запекать, готовить на гриле или даже варить.

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Однако больше всего они смакуют с хрустящей корочкой, в аппетитном маринаде или соусе. Мы расскажем вам, как приготовить их три самых популярных способа: в мультипечи, на сковородке и духовке.

Запеченные голени с хрустящей корочкой

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 5

– 1 килограмм куриных голеней;– половина чайной ложки нежного карри;– 1 чайная ложка молотой паприки;– щепотка соли;– 2 столовые ложки соевого соуса;– 2 – 3 столовые ложки масла;– 2,5 столовой ложки соуса унаги или терияки;– 2 натертых зубчика чеснока.

Приготовление:

Для маринада смешиваем все ингредиенты и обильно смазываем куриные голени. Оставляем все мариноваться на 30 минут. Можно увеличить время до нескольких часов в холодильнике.

Куриные голени можно готовить как в духовке, так и на сковороде или в мультипечи. Мы рассмотрим все три варианта приготовления куриных голеней .

. На сковороде . Выложите их на разогретую сковороду с маслом на среднем огне. Обжарьте их с каждой стороны по 10 минут. Убавьте огонь и готовьте еще 10 минут до готовности.

. Выложите их на разогретую сковороду с маслом на среднем огне. Обжарьте их с каждой стороны по 10 минут. Убавьте огонь и готовьте еще 10 минут до готовности. В духовке . Разогрейте духовку до 200 градусов и покройте противень пергаментом и запекайте. Выложите сверху голени и отправьте в духовку на 25-30 минут. Не забудьте перевернуть их на другую сторону.

. Разогрейте духовку до 200 градусов и покройте противень пергаментом и запекайте. Выложите сверху голени и отправьте в духовку на 25-30 минут. Не забудьте перевернуть их на другую сторону. В мультипечи . Выложите куриные голени на сито мультипечи. Закройте его и выставьте программу жарки. Через 25 минут голень будут готовы без капли масла.

Приятного тебе аппетита!