Запеченные куриные голени с хрустящей корочкой: пальчики оближете
23 ноября 2022 , 13:51Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Хотите попробовать действительно хрустящую корочку? Мы подобрали для вас рецепт куриных голеней, запеченных так, что их корочка будет просто идеальной.
Куриные голени – универсальный продукт, их ведь можно жарить, запекать, готовить на гриле или даже варить.
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Однако больше всего они смакуют с хрустящей корочкой, в аппетитном маринаде или соусе. Мы расскажем вам, как приготовить их три самых популярных способа: в мультипечи, на сковородке и духовке.
Запеченные голени с хрустящей корочкой
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 5
– 1 килограмм куриных голеней;
– половина чайной ложки нежного карри;
– 1 чайная ложка молотой паприки;
– щепотка соли;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 2 – 3 столовые ложки масла;
– 2,5 столовой ложки соуса унаги или терияки;
– 2 натертых зубчика чеснока.
Приготовление:
- Для маринада смешиваем все ингредиенты и обильно смазываем куриные голени. Оставляем все мариноваться на 30 минут. Можно увеличить время до нескольких часов в холодильнике.
- Куриные голени можно готовить как в духовке, так и на сковороде или в мультипечи. Мы рассмотрим все три варианта приготовления куриных голеней .
- На сковороде . Выложите их на разогретую сковороду с маслом на среднем огне. Обжарьте их с каждой стороны по 10 минут. Убавьте огонь и готовьте еще 10 минут до готовности.
- В духовке . Разогрейте духовку до 200 градусов и покройте противень пергаментом и запекайте. Выложите сверху голени и отправьте в духовку на 25-30 минут. Не забудьте перевернуть их на другую сторону.
- В мультипечи . Выложите куриные голени на сито мультипечи. Закройте его и выставьте программу жарки. Через 25 минут голень будут готовы без капли масла.
Приятного тебе аппетита!