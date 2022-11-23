Курячі гомілки – універсальний продукт, адже їх можна смажити, запікати, готувати на грилі чи навіть варити.
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Проте найбільше вони смакують з хрумкою скоринкою, в апетитному маринаді чи соусі. Ми розповімо вам, як приготувати їх у три найпопулярніші способи: в мультипечі, на сковорідці та духовці.
Запечені гомілки з хрумкою скоринкою
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 5
Приготування:
- Для маринаду змішуємо всі інгредієнти та рясно змащуємо ним курячі гомілки. Залишаємо все маринуватися на 30 хвилин. Можна збільшити час до кількох годин в холодильнику.
- Курячі гомілки можна готувати як в духовці, так і на сковорідці чи в мультипечі. Ми розглянемо всі три варіанти приготування курячих гомілок:
- На сковорідці. Викладіть їх на розігріту сковорідку з олією на середньому вогні. Обсмажте їх з кожного боку по 10 хвилин. Зменште вогонь та готуйте ще 10 хвилин до готовності.
- В духовці. Розігрійте духовку до 200 градусів та вкрийте деко пергаментом та запікання. Викладіть зверху гомілки та відправте в духовку на 25 – 30 хвилин. Не забудьте перевернути їх на іншу сторону.
- В мультипечі. Викладіть курячі гомілки на сито мультипечі. Закрийте її та виставте програму смаження. Через 25 хвилин гомілку будуть готові без каплі олії.
Смачного!