Курячі гомілки – універсальний продукт, адже їх можна смажити, запікати, готувати на грилі чи навіть варити.

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Проте найбільше вони смакують з хрумкою скоринкою, в апетитному маринаді чи соусі. Ми розповімо вам, як приготувати їх у три найпопулярніші способи: в мультипечі, на сковорідці та духовці.

Запечені гомілки з хрумкою скоринкою

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 5

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячих гомілок;

– половина чайної ложки ніжного карі;

– 1 чайна ложка меленої паприки;

– дрібка солі;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 2 – 3 столові ложки олії;

– 2,5 столової ложки соусу унагі або теріякі;

– 2 натертих зубчики часнику.

Приготування:

Для маринаду змішуємо всі інгредієнти та рясно змащуємо ним курячі гомілки. Залишаємо все маринуватися на 30 хвилин. Можна збільшити час до кількох годин в холодильнику.

Курячі гомілки можна готувати як в духовці, так і на сковорідці чи в мультипечі. Ми розглянемо всі три варіанти приготування курячих гомілок :

: На сковорідці . Викладіть їх на розігріту сковорідку з олією на середньому вогні. Обсмажте їх з кожного боку по 10 хвилин. Зменште вогонь та готуйте ще 10 хвилин до готовності.

. Викладіть їх на розігріту сковорідку з олією на середньому вогні. Обсмажте їх з кожного боку по 10 хвилин. Зменште вогонь та готуйте ще 10 хвилин до готовності. В духовці . Розігрійте духовку до 200 градусів та вкрийте деко пергаментом та запікання. Викладіть зверху гомілки та відправте в духовку на 25 – 30 хвилин. Не забудьте перевернути їх на іншу сторону.

. Розігрійте духовку до 200 градусів та вкрийте деко пергаментом та запікання. Викладіть зверху гомілки та відправте в духовку на 25 – 30 хвилин. Не забудьте перевернути їх на іншу сторону. В мультипечі. Викладіть курячі гомілки на сито мультипечі. Закрийте її та виставте програму смаження. Через 25 хвилин гомілку будуть готові без каплі олії.

Смачного!