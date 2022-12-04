Когда за воскресным столом собирается вся семья, хочется угостить их чем-нибудь вкусным, но не сложным. Картофель в беконом именно тот вариант, который вам нужен для застолья.
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Подавайте это блюдо к мясу, рыбе или овощам. Оно дополнит что угодно и не испортит конечный вкус.
Рецепт картофеля в беконе
- Время: 65 минут
Приготовление:
- Очищенный картофель отвариваем целым в подсоленной воде до готовности.
- Полим оливковым маслом, добавляем соль, перец, сушеный чеснок и перемешиваем.
- Заворачиваем каждую картофелину в бекон.
- Запекаем в духовке примерно 20 минут при температуре 200 градусов до румяности. По желанию присыпаем сыром и еще на 5-10 минут в духовку до хрустящей корочки.
Приятного тебе аппетита!