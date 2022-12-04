На обед или ужин: запеченный картофель в беконе

4 декабря 2022, 15:10
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Источник:

инстаграмм Рецепты фудблог Украина

Безусловно из картофеля можно приготовить множество вкусных блюд: драники, зразы, вареники, или банально пожарить. Мы предлагаем попробовать ее в беконе.

Когда за воскресным столом собирается вся семья, хочется угостить их чем-нибудь вкусным, но не сложным. Картофель в беконом именно тот вариант, который вам нужен для застолья.

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Подавайте это блюдо к мясу, рыбе или овощам. Оно дополнит что угодно и не испортит конечный вкус.

Рецепт картофеля в беконе

  • Время: 65 минут
Ингредиенты:
– картофель;
– бекон;
– сыр;
– масло;
– соль;
– сушеный чеснок;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Очищенный картофель отвариваем целым в подсоленной воде до готовности.
  • Полим оливковым маслом, добавляем соль, перец, сушеный чеснок и перемешиваем.
  • Заворачиваем каждую картофелину в бекон.
  • Запекаем в духовке примерно 20 минут при температуре 200 градусов до румяности. По желанию присыпаем сыром и еще на 5-10 минут в духовку до хрустящей корочки.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак