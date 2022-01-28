Рецепт запеченной с овощами тиляпии

  • Время: 4
  • Порции: 30 минут

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Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень смажьте маслом.
  1. В маленькой миске смешайте сливочное масло, чеснок, лимонный сок и итальянские травы. Отделите и отложите 2 столовые ложки смеси.
  1. Выложите на одну сторону противня спаржу. Полейте ее 2 столовыми ложками оливкового масла, посолите и поперчите.


Фото Damn delicious

  1. На середину противня, рядом со спаржей, выложите помидоры. Их также полейте 2 столовыми ложками оливкового масла, приправьте солью и перцем.
  1. Далее – очередь тиляпии. Полейте рыбу пряной смесью.
  1. Отправьте все в духовку запекаться на 11 – 13 минут.
  1. Подавайте блюдо, полив 2 столовыми ложками отложенной пряной смеси и посыпав измельченной петрушкой.

Приятного аппетита!