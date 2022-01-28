Рецепт тиляпії запеченої з овочами
- Час: 4
- Порції: 30 хвилин
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Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко змастіть олією.
- У невеликій мисці змішайте вершкове масло, часник, лимонний сік та італійську приправу. Відділіть 2 столові ложки і відставте.
- Викладіть спаржу на одну сторону дека. Полийте її 2 столовими ложками оливкової олії, присмачте сіллю і перцем.
Фото Damn delicious
- Помідори на середину підготовленого дека, поряд зі спаржею. Полийте її 2 столовими ложками оливкової олії, присмачте сіллю і перцем.
- Далі викладіть тиляпію на протилежну сторону дека. Полити сумішшю зі спецій.
- Відправте все в духовку і запікайте 11 – 13 хвилин.
- Подавайте страву до столу рясно поливши 2 столовими ложками залишеної суміші спецій, посипте петрушкою.
Смачного!