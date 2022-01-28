Рецепт тиляпії запеченої з овочами

  • Час: 4
  • Порції: 30 хвилин

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Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко змастіть олією.
  1. У невеликій мисці змішайте вершкове масло, часник, лимонний сік та італійську приправу. Відділіть 2 столові ложки і відставте.
  1. Викладіть спаржу на одну сторону дека. Полийте її 2 столовими ложками оливкової олії, присмачте сіллю і перцем.


Фото Damn delicious

  1. Помідори на середину підготовленого дека, поряд зі спаржею. Полийте її 2 столовими ложками оливкової олії, присмачте сіллю і перцем.
  1. Далі викладіть тиляпію на протилежну сторону дека. Полити сумішшю зі спецій.
  1. Відправте все в духовку і запікайте 11 – 13 хвилин.
  1. Подавайте страву до столу рясно поливши 2 столовими ложками залишеної суміші спецій, посипте петрушкою.

Смачного!