Запекаем тиляпию на обед: рецепт со спаржей и томатами
28 января 2022 , 15:10Читати новину українською
Источник:Damn delicious
Чтобы полезно и вкусно пообедать, вам понадобится всего 30 минут. А из ингредиентов – нежная тиляпия, сочные томаты и спаржа. Рецепт смотрите на Вкусно 24
Рецепт запеченной с овощами тиляпии
- Время: 4
- Порции: 30 минут
Читайте также Легкие и питательные завтраки для всей семьи: 4 простых рецепта с курочкойИнгредиенты:
– ¼ стакана сливочного масла;
– 4 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока;
– 1 чайная ложка итальянских трав;
– 500 граммов спаржи;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– соль;
– свежемолотый черный перец;
– 4 филе тиляпии;
– 1½ стакана помидоров черри;
– 2 столовые ложки измельченных свежих листьев петрушки.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень смажьте маслом.
- В маленькой миске смешайте сливочное масло, чеснок, лимонный сок и итальянские травы. Отделите и отложите 2 столовые ложки смеси.
- Выложите на одну сторону противня спаржу. Полейте ее 2 столовыми ложками оливкового масла, посолите и поперчите.
Фото Damn delicious
- На середину противня, рядом со спаржей, выложите помидоры. Их также полейте 2 столовыми ложками оливкового масла, приправьте солью и перцем.
- Далее – очередь тиляпии. Полейте рыбу пряной смесью.
- Отправьте все в духовку запекаться на 11 – 13 минут.
- Подавайте блюдо, полив 2 столовыми ложками отложенной пряной смеси и посыпав измельченной петрушкой.
Приятного аппетита!