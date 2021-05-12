Заварной крем – известный крем без которого трудно представить большинство известных классических десертов. Кондитер Елизавета Глинская рассказывает все интересные моменты по приготовлению базового крема для тортов и эклеров.

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Заварной крем происходит от крема Англез, именно он является его основой. Крем Англез состоит из молока, желтков, сахара, ванили и иногда в него добавляют жирные сливки. Эту смесь замешивают и выдерживают на огне до температуры 82 градуса.



Заварные пирожные с заварным кремом / Фото Лизы Глинской

Если к крему Англез добавить муку или крахмал, заварить и соединить со сливочным маслом – получается всем известный заварной крем.

Вариантов рецептов по приготовлению заварного крема множество. Его готовят на молоке, сливках, есть вариант приготовления крема на муке, а есть на крахмале. По рецепту классического приготовления заварного крема его сгущают на крахмале, но большинство хозяек готовит его на муке.

Я готовлю с мукой и крахмалом в пропорции 1:1, – отметила Лиза Глинская.

Если к основе заварного крема добавить шоколад или ореховую пасту – получим начинку со вкусом. Также можно ароматизировать молоко, на котором будет готовиться заварной крем и предоставить ему особый вкус с помощью цедры цитрусовых, кофейных зерен или мяты.

Некоторые хозяйки готовят заварной крем без добавления куриных яиц.

Где используют заварной крем

– на основе заварного крема готовят разнообразные муссы, десерты, пудинги и кремы.

– заварным кремом пропитывают коржи в торте "Наполеон".

– заварным кремом наполняют эклеры, шу и профитроли.

– заварным кремом можно наполнять тарты и тарталетки, также его используют в десерте Трайфл.

Кремы на основе заварного