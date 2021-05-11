Шоколадные маффины по рецепту украинской кондитерки Елизаветы Глинской понравятся не только взрослым, от них буду в восторге дети!

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Кстати, если у вас залежался кефир в холодильнике – он прекрасно подойдет для этого рецепта. Не пропадать же продукту!

Рецепт шоколадных маффинов на кефире

Ингредиенты:

– 250 г муки;

– 100 г сахара;

– 50 г какао;

– 8 г разрыхлителя;

– щепотка соли;

– 1/3 ч. л. соды;

– 100 г яиц;

– 100 г сливочного масла;

– 200 г кефира или нежирного йогурта;

– 80 г черного шоколада.

Для приготовления теста для маффинов тщательно просейте муку через мелкое сито. Соедините муку с разрыхлителем, содой и солью. Перемешайте сухие ингредиенты. Всыпьте в муку какао через сито, чтобы не было комочков. В отдельной миске смешайте яйца, сахар, кефир и растопленное горячее сливочное масло. Перемешайте до однородной массы. Всыпьте сухие ингредиенты к яичной массе и перемешайте тесто до однородной консистенции. Наполните формы для приготовления маффинов тестом на 2/3 высоты. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте маффины выпекаться на 18 – 20 минут. Снимите охлажденные готовые маффины из формы и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт приготовления домашних шоколадных маффинов от Лизы Глинской – видео: