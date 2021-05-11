Шоколадные маффины по рецепту украинской кондитерки Елизаветы Глинской понравятся не только взрослым, от них буду в восторге дети!
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Кстати, если у вас залежался кефир в холодильнике – он прекрасно подойдет для этого рецепта. Не пропадать же продукту!
Рецепт шоколадных маффинов на кефире
- Для приготовления теста для маффинов тщательно просейте муку через мелкое сито. Соедините муку с разрыхлителем, содой и солью. Перемешайте сухие ингредиенты.
- Всыпьте в муку какао через сито, чтобы не было комочков.
- В отдельной миске смешайте яйца, сахар, кефир и растопленное горячее сливочное масло. Перемешайте до однородной массы.
- Всыпьте сухие ингредиенты к яичной массе и перемешайте тесто до однородной консистенции.
- Наполните формы для приготовления маффинов тестом на 2/3 высоты.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте маффины выпекаться на 18 – 20 минут.
- Снимите охлажденные готовые маффины из формы и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт приготовления домашних шоколадных маффинов от Лизы Глинской – видео: