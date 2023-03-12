Заварной крем – незаменимый ингредиент для большого количества десертов. Иногда его рецептура отличается, что не всегда удобно.

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К счастью есть опция этого крема, который непременно ярко дополнит все десерты, где он нужен.

Рецепт заварного крема

Время: 30 минут + 1 час в охлаждение

Порций: 700 грамм крема

Приготовление:

  • В кастрюлю наливаем 400 миллилитров молока, добавляем сахар и доводим до кипения.
  • Смешиваем пудинг с остатками молока.
  • Убавляем огонь до минимума и вливаем пудинг в кастрюлю.
  • Медленно помешивая, доводим крем до кипения, он должен загустеть.
  • Отставляем пудинг, накрываем фольгой и даем остыть, ставить его в холодильник нельзя.
  • Взбиваем масло и добавляем охлажденный пудинг по ложке. Перед каждым добавлением пудинга крем должен быть однородным.
  • Ставим крем в холодильник на 2 часа, если готовите торт – крем можно использовать сразу.