Заварной крем – незаменимый ингредиент для большого количества десертов. Иногда его рецептура отличается, что не всегда удобно.
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К счастью есть опция этого крема, который непременно ярко дополнит все десерты, где он нужен.
Рецепт заварного крема
Время: 30 минут + 1 час в охлаждение
Порций: 700 грамм крема
Приготовление:
- В кастрюлю наливаем 400 миллилитров молока, добавляем сахар и доводим до кипения.
- Смешиваем пудинг с остатками молока.
- Убавляем огонь до минимума и вливаем пудинг в кастрюлю.
- Медленно помешивая, доводим крем до кипения, он должен загустеть.
- Отставляем пудинг, накрываем фольгой и даем остыть, ставить его в холодильник нельзя.
- Взбиваем масло и добавляем охлажденный пудинг по ложке. Перед каждым добавлением пудинга крем должен быть однородным.
- Ставим крем в холодильник на 2 часа, если готовите торт – крем можно использовать сразу.