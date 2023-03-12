Заварной крем – незаменимый ингредиент для большого количества десертов. Иногда его рецептура отличается, что не всегда удобно.

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К счастью есть опция этого крема, который непременно ярко дополнит все десерты, где он нужен.

Рецепт заварного крема

Время: 30 минут + 1 час в охлаждение

Порций: 700 грамм крема

Ингредиенты: – 200 грамм сливочного масла;

– две упаковки пудинга (по 40 грамм);

– 500 миллилитров молока;

– 2 столовые ложки сахара (по желанию можно давать больше).

Приготовление: