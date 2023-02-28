Такой завтрак не только сэкономит вам время утром, но и насытится на весь день.
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По желанию можно добавлять или вычитать ингредиенты, кроме основных. Такое блюдо прекрасно сочетается с ветчиной, твердым сыром, помидорами или другими любимыми овощами.
Рецепт завтрака за 15 минут
- Время: 15 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- Хлеб подсушиваем на сковороде по бокам, затем добавляем немножко оливкового масла и соли, а когда он подрумянится – выкладываем на тарелку.
- Яйца взбиваем с солью и черным молотым перцем.
- К горячей сковороде добавляем масло, выливаем яйца и быстро помешиваем. По желанию добавляем натертый пармезан.
- Через 30 – 35 секунд снимаем яичницу с огня и выкладываем на тарелку. Важно не пережаривать яйца, они должны быть очень нежными.
- Овощи нарезаем, сбрызгиваем оливковым маслом и солью, добавляем микрозелень.
- Когда хлеб остынет, смазываем его крем-сыром, выкладываем нарезанное авокадо, добавляем соли и лимонный сок. Сверху выкладываем микрозелень.
Приятного аппетита!