Такой завтрак не только сэкономит вам время утром, но и насытится на весь день.

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По желанию можно добавлять или вычитать ингредиенты, кроме основных. Такое блюдо прекрасно сочетается с ветчиной, твердым сыром, помидорами или другими любимыми овощами.

Рецепт завтрака за 15 минут

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1

Приготовление:

  • Хлеб подсушиваем на сковороде по бокам, затем добавляем немножко оливкового масла и соли, а когда он подрумянится – выкладываем на тарелку.
  • Яйца взбиваем с солью и черным молотым перцем.
  • К горячей сковороде добавляем масло, выливаем яйца и быстро помешиваем. По желанию добавляем натертый пармезан.
  • Через 30 – 35 секунд снимаем яичницу с огня и выкладываем на тарелку. Важно не пережаривать яйца, они должны быть очень нежными.
  • Овощи нарезаем, сбрызгиваем оливковым маслом и солью, добавляем микрозелень.
  • Когда хлеб остынет, смазываем его крем-сыром, выкладываем нарезанное авокадо, добавляем соли и лимонный сок. Сверху выкладываем микрозелень.

Приятного аппетита!