Завтрак из яиц за 15 минут – вкуснее, чем в заведении

Иногда удается позавтракать в уютном кафе или ресторане, а блюда там все такие изысканные, яркие. Почему бы не приготовить такой дома? Попросту у нас есть рецепт!

Такой завтрак не только сэкономит вам время утром, но и насытится на весь день.

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По желанию можно добавлять или вычитать ингредиенты, кроме основных. Такое блюдо прекрасно сочетается с ветчиной, твердым сыром, помидорами или другими любимыми овощами.

Рецепт завтрака за 15 минут

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1

– 2 куриных яйца;- сливочное масло;– оливковое масло;– любимые овощи;– пармезан;– багет или булка;– крем-сыр;– авокадо;– лимон;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Хлеб подсушиваем на сковороде по бокам, затем добавляем немножко оливкового масла и соли, а когда он подрумянится – выкладываем на тарелку.

Яйца взбиваем с солью и черным молотым перцем.

К горячей сковороде добавляем масло, выливаем яйца и быстро помешиваем. По желанию добавляем натертый пармезан.

Через 30 – 35 секунд снимаем яичницу с огня и выкладываем на тарелку. Важно не пережаривать яйца, они должны быть очень нежными.

Овощи нарезаем, сбрызгиваем оливковым маслом и солью, добавляем микрозелень.

Когда хлеб остынет, смазываем его крем-сыром, выкладываем нарезанное авокадо, добавляем соли и лимонный сок. Сверху выкладываем микрозелень.

Приятного аппетита!