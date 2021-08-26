Герцогиня Сассекская известна своей любовью к здоровому образу жизни. Меган Маркл уделяет значительное внимание не только спортивным занятиям, но и питанию.

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Свое утро герцогиня любит начинать с черничного смузи, который богат витаминами и очищает организм. Для приготовления блюда не надо никаких усилий, а по полезным характеристикам коктейль может посоревноваться со многими распространенными вариантами завтраков.

Вкусное и полезное начало дня​ / Фото Pixabay

Ингредиенты:

1 ванильный протеиновый коктейль

1/2 стакана замороженной черники

1 чайная ложка корицы

горсть семян чиа

1/2 стакана миндального молока

1/2 стакана кокосовой воды

Для того, чтобы насладиться вкусным завтраком, не стоит возиться у плиты – просто поместите это все в блендер, который сделает всю работу. Несколько секунд – и звездный завтрак готов!