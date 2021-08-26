Завтрак принцессы: какой блюдом начинает свой день Меган Маркл
Источник:Food & Mood
Утренний прием пищи должен быть вкусным и питательным, ведь задает тон на весь последующий день. Смузи и коктейли – идеальное решение, чтобы всегда быть бодрым, здоровым и в отличной форме.
Герцогиня Сассекская известна своей любовью к здоровому образу жизни. Меган Маркл уделяет значительное внимание не только спортивным занятиям, но и питанию.
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Свое утро герцогиня любит начинать с черничного смузи, который богат витаминами и очищает организм. Для приготовления блюда не надо никаких усилий, а по полезным характеристикам коктейль может посоревноваться со многими распространенными вариантами завтраков.
Вкусное и полезное начало дня / Фото Pixabay
Ингредиенты:
- 1 ванильный протеиновый коктейль
- 1/2 стакана замороженной черники
- 1 чайная ложка корицы
- горсть семян чиа
- 1/2 стакана миндального молока
- 1/2 стакана кокосовой воды
Для того, чтобы насладиться вкусным завтраком, не стоит возиться у плиты – просто поместите это все в блендер, который сделает всю работу. Несколько секунд – и звездный завтрак готов!