Особую закуску можно сделать буквально в считанные минуты, особенно посыпанные кунжутом палочки будут смаковать детям. Подавайте с простым зеленым салатом для идеально сбалансированного блюда.

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Рецепт французских палочек с беконом

Время: 20 минут

Порций: 3

Прекрасный завтрак / Фото przyslij przepis

Ингредиенты:

400 грамм слоеного теста;

1 яйцо;

3 столовых ложки тертого сыра пармезан;

150 граммов сырокопченого бекона;

белый кунжут для посыпки.

Приготовление: