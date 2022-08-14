Особую закуску можно сделать буквально в считанные минуты, особенно посыпанные кунжутом палочки будут смаковать детям. Подавайте с простым зеленым салатом для идеально сбалансированного блюда.
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Рецепт французских палочек с беконом
Время: 20 минут
Порций: 3
Прекрасный завтрак / Фото przyslij przepis
Ингредиенты:
- 400 грамм слоеного теста;
- 1 яйцо;
- 3 столовых ложки тертого сыра пармезан;
- 150 граммов сырокопченого бекона;
- белый кунжут для посыпки.
Приготовление:
- Хорошо охладите слоеное тесто, разделите на две равные части.
- Одну часть смажьте взбитым яйцом и посыпьте пармезаном. Накройте вторым куском теста. Нажмите его.
- Нарежьте бекон тонкими полосками.
- Разделите тесто на 6 частей и положите на каждый кусочек бекона. Заверните спиральками. Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Смажьте оставшееся яйцом и посыпьте кунжутом.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 – 25 минут.
- Когда они хорошенько подрумянятся – выньте и сразу подавайте к столу.