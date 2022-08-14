Особую закуску можно сделать буквально в считанные минуты, особенно посыпанные кунжутом палочки будут смаковать детям. Подавайте с простым зеленым салатом для идеально сбалансированного блюда.

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Рецепт французских палочек с беконом

Время: 20 минут
Порций: 3

Прекрасный завтрак / Фото przyslij przepis

Ингредиенты:

  • 400 грамм слоеного теста;
  • 1 яйцо;
  • 3 столовых ложки тертого сыра пармезан;
  • 150 граммов сырокопченого бекона;
  • белый кунжут для посыпки.

Приготовление:

  1. Хорошо охладите слоеное тесто, разделите на две равные части.
  2. Одну часть смажьте взбитым яйцом и посыпьте пармезаном. Накройте вторым куском теста. Нажмите его.
  3. Нарежьте бекон тонкими полосками.
  4. Разделите тесто на 6 частей и положите на каждый кусочек бекона. Заверните спиральками. Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  5. Смажьте оставшееся яйцом и посыпьте кунжутом.
  6. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 – 25 минут.
  7. Когда они хорошенько подрумянятся – выньте и сразу подавайте к столу.