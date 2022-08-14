Особливу закуску можна зробити буквально за лічені хвилини, особливо посипані кунжутом палички смакуватимуть дітям. Подавайте з простим зеленим салатом для ідеально збалансованої страви.

Читайте також Поживний перекус – що покласти у рюкзак

Рецепт французьких паличок з беконом

Час: 20
Порцій: 3

Чудовий сніданок / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

  • 400 грамів листкового тіста;
  • 1 яйце;
  • 3 столові ложки тертого сиру пармезан;
  • 150 грамів сирокопченого бекону;
  • білий кунжут для посипання.

Приготування:

  1. Добре охолодіть листкове тісто, розділіть на дві рівні частини.
  2. Одну частину змастіть збитим яйцем і посипте пармезаном. Накрийте другим шматком тіста. Натисніть на нього.
  3. Наріжте бекон тонким смужками.
  4. Розділіть тісто на 6 частин і покладіть на кожну шматочок бекону. Загорніть спіральками. Викладіть на деко, застелене папером для випічки.
  5. Змастіть яйцем, що залишилося, і посипте кунжутом.
  6. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 – 25 хвилин.
  7. Коли вони гарненько підрум'яняться – вийміть і одразу подавайте до столу.