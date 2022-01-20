Брускетты – это натертые чесноком и смазанные оливковым маслом ломтики хлеба, которые запекают с разнообразными добавками: помидорами, грибами, пармской ветчиной. Вариантов – уйма, так что вы обязательно найдете для себя самый вкусный.

К теме Как вернуться в форму после праздников: ТОП-5 советов

С яркими брускеттами даже будничный стол выглядит празднично. Обязательно подайте их на вечеринке. Гости будут уплетать их за обе щеки!

Особая закуска / Фото unsplash

Как готовятся брускетты

Популярнейший вариант брускетт – с помидорами и сыром. Вам понадобятся: пшеничный багет, чеснок, оливковое масло, помидоры, лук, базилик, моцарелла, перец и соль.

Первый шаг – тонко нарежьте багет. Затем налейте в миску оливкового масла и смешайте его с пропущенным сквозь пресс чесноком. В некоторых источниках можно прочесть, что хлеб сначала натирают чесноком. Конечно, можно сделать и так, но только если хлеб не слишком нежный и нет риска его повредить. Поэтому лучше просто слегка смажьте тосты оливковым маслом.

Здоровый перекус / Фото unsplash

Переложите ломтики багета на решетку или противень. Разогрейте духовку, включив только верхние нагревательные элементы. Мощность запекания зависит от типа хлеба: чем он нежнее, тем ниже должна быть температура. Подрумяньте ломтики хлеба, выньте из духовки и выложите на них остальные ингредиенты. Вместо моцареллы можно взять любой другой сыр, а помидоры – нарезать кубиками или ломтиками. Выложив начинку на хлеб, верните его в духовку еще на несколько минут, следя, чтобы он не подгорел.

Как подчеркнуть вкус брускетт? Можно использовать лук, специи и травы. Брускетты лучше всего подавать горячими – прямо из духовки.

Брускетты с грибами

Эту закуску отличают богатый вкус и простота приготовления. Вам понадобятся: багет, грибы, масло, лук, творог, чеснок, оливковое масло, соль и перец. Плюс любые пряности, в частности молотая паприка, петрушка и прованские травы.