Перед тим, як приступити до приготування цієї італійської страви, варто розуміти, що таке брускетта. Це тост, змазаний часником і оливковою олією, який подається з різними додатками.

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Брускетта з помідорами, грибами або пармською шинкою – варіантів є безліч, тому ви обов'язково знайдете щось для себе!

Брускетта – універсальні ласощі, які можна подавати з будь-якої нагоди. Вони не тільки чудові на смак, але і апетитно виглядають на столі. Обов’язково подайте їх на вечірці та здивуйте друзів!

Особлива закуска / Фото unsplash

Як готується брускетта?

Найпопулярніший різновид цієї закуски – брускетта з помідорами та начинкою, які чудово підкреслюють її смак. Щоб приготувати страву в цьому варіанті, вам потрібні пшеничний багет, часник, оливкова олія, помідори, цибуля, базилік, моцарела, перець і сіль.

Перший крок – нарізати багет тонкими скибочками. Потім влийте в миску оливкову олію і змішайте її з продавленим через прес часником. У деяких джерелах ви натрапите на інформацію про те, що хліб спочатку потрібно натерти часником. Звичайно, можна скористатися цим методом, але тільки в тому випадку, якщо булочка не надто ніжна і немає ризику її пошкодити. Для впевненості найкраще використовувати оливкову олію і акуратно намазати нею хліб.

Здоровий перекус / Фото unsplash

Помістіть скибочки на решітку або деко і розігрійте духовку, увімкнувши лише верхні нагрівальні елементи. Потужність випікання залежить від типу хліба – чим він ніжніший, тим нижча температура йому потрібна. Запікайте багет, поки він не підрум’яниться, потім дістаньте його з духовки і викладіть на нього решту інгредієнтів. Замість моцарели можна використовувати будь-який інший сир, а помідори нарізати кубиками або скибочками.

Коли ви покладете всі начинки на хліб, поверніть скибочки в духовку і запікайте їх ще кілька хвилин, стежачи, щоб вони не підгоріли. Як найкраще підкреслити смак брускетти? Можна використати цибулю, спеції і трави. Цю закуску найкраще подавати гарячою, тому подавайте її прямо з духовки.

Брускета з грибами

Це закуска, яка відрізняється смаком і простотою в приготуванні. Грибна брускетта готується з таких продуктів як багет, гриби, масло, цибуля, сир, часник, оливкова олія, сіль і перець. До нього можна додати будь-які трави і спеції, в тому числі мелену паприку, петрушку і прованські трави.