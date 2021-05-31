Ароматный зеленый борщ со щавелем и яйцом: домашний рецепт

Зеленый борщ – вкусное весеннее блюдо, которое понравится всем. Обязательно приготовьте на обед или ужин.
Зеленый борщ со щавелем – традиционное украинское блюдо. Основной ингредиент – щавель, зеленый лук, петрушка или укроп и круто сваренные яйца. Также добавляют молодой картофель, морковь и мясо. Постный борщ обычно готовят во время поста, но идеально подойдет для вегетарианцев.
В блюдо не добавляют свеклу. Иногда щавель заменяют салатом, шпинатом или крапивой. Борщ подают со сметаной.Борщ готовят на всей территории Украины с учетом традиций местной кухни и предпочтений повара. Например, в Тернополе, в сентябре проводят ежегодный фестиваль борщей. В селе Деревянная (Киевская область) – велосипедный маршрут "На зеленый Борщ", что подчеркивает давние традиции приготовления весеннего борща по рецептам киевских монастырей и Лавры.
Читайте также Тарелка здорового питания: как есть каждый день, чтобы оставаться здоровым
Как приготовить зеленый борщ со щавелем и яйцом
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 18,7
– 4 картофеля;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– пучок щавеля;
– петрушка;
– растительное масло;
– 1 – 2 яйца;
– сметана 10 – 25%;
– специи;
– перец;
– соль.
- Картофель тщательно помойте, очистите, нарежьте кубиками.
- В кастрюлю с кипятком выложите картофель, добавьте соль, варите в течение 20 минут.
- Морковь помойте, очистите, нарежьте кольцами.
Морковь / фото Unsplash
- Лук очистите, измельчите ножом. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета.
- Отдельно в кастрюле с кипятком отварите яйца, очистите, нарежьте ломтиками.
Отваренные яйца / Фото Pexels
- Щавель, петрушку, тщательно помойте, измельчите ножом.
- В кастрюлю с готовой картошкой, выложите обжаренный лук с морковью, щавель с петрушкой, перемешайте, добавьте перец, специи.
- Готовый суп выложите в тарелку.
Зеленый борщ / Фото Freepik
9. Выложите в тарелку ломтики отварных яиц. Подавайте со сметаной и хлебом. Приятного аппетита!