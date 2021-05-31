Ароматный зеленый борщ со щавелем и яйцом: домашний рецепт

Зеленый борщ – вкусное весеннее блюдо, которое понравится всем. Обязательно приготовьте на обед или ужин.

Зеленый борщ со щавелем – традиционное украинское блюдо. Основной ингредиент – щавель, зеленый лук, петрушка или укроп и круто сваренные яйца. Также добавляют молодой картофель, морковь и мясо. Постный борщ обычно готовят во время поста, но идеально подойдет для вегетарианцев.

В блюдо не добавляют свеклу. Иногда щавель заменяют салатом, шпинатом или крапивой. Борщ подают со сметаной.

Борщ готовят на всей территории Украины с учетом традиций местной кухни и предпочтений повара. Например, в Тернополе, в сентябре проводят ежегодный фестиваль борщей. В селе Деревянная (Киевская область) – велосипедный маршрут "На зеленый Борщ", что подчеркивает давние традиции приготовления весеннего борща по рецептам киевских монастырей и Лавры.

Читайте также Тарелка здорового питания: как есть каждый день, чтобы оставаться здоровым

Как приготовить зеленый борщ со щавелем и яйцом

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 18,7

Картофель тщательно помойте, очистите, нарежьте кубиками. В кастрюлю с кипятком выложите картофель, добавьте соль, варите в течение 20 минут. Морковь помойте, очистите, нарежьте кольцами.

– 4 картофеля;– 1 морковь;– 1 луковица;– пучок щавеля;– петрушка;– растительное масло;– 1 – 2 яйца;– сметана 10 – 25%;– специи;– перец;– соль.

Морковь / фото Unsplash

Лук очистите, измельчите ножом. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета. Отдельно в кастрюле с кипятком отварите яйца, очистите, нарежьте ломтиками.

Отваренные яйца / Фото Pexels

Щавель, петрушку, тщательно помойте, измельчите ножом. В кастрюлю с готовой картошкой, выложите обжаренный лук с морковью, щавель с петрушкой, перемешайте, добавьте перец, специи. Готовый суп выложите в тарелку.

Зеленый борщ / Фото Freepik

9. Выложите в тарелку ломтики отварных яиц. Подавайте со сметаной и хлебом. Приятного аппетита!