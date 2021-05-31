Зелений борщ зі щавлем – традиційна українська страва. Основний інгредієнт – щавель, зелена цибуля, петрушка або кріп та круто зварені яйця. Також додають молоду картоплю, моркву та м'ясо. Пісний борщ зазвичай готують під час посту, але ідеально підійде для вегетаріанців.

У страву не додають буряк. Іноді щавель заміняють салатом, шпинатом або кропивою. Борщ подають зі сметаною.

Борщ готують на всій території України з врахуванням традицій місцевої кухні та вподобань кухаря. Наприклад, на Тернопільщині, у вересні проводять щорічний фестиваль борщів. У селі Дерев'яна (Київська область) – велосипедний маршрут "На зелений Борщ", що підкреслює давні традиції приготування весняного борщу за рецептами київських монастирів та Лаври.

Читайте також Тарілка здорового харчування: як їсти щодня, щоб залишатися здоровим

Як приготувати зелений борщ зі щавлем та яйцем

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2-3

2-3 Калорійність на 100 грамів: 18,7

Інгредієнти:

– 4 картоплі;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– пучок щавлю;

– петрушка;

– 1 цибуля;

– рослинна олія;

– 1-2 яйця;

– сметана 10-25%;

– спеції;

– перець;

– сіль.

Картоплю ретельно помийте, почистіть, наріжте кубиками. У каструлю з окропом викладіть картоплю, додайте сіль, варіть протягом 20 хвилин. Моркву помийте, почистіть, наріжте кільцями.

Морква / фото Unsplash

Цибулю почистіть, подрібніть ножем. Обсмажте на розігрітій пательні з олією до золотого кольору. Окремо у каструлі з окропом відваріть яйця, почистіть, наріжте скибочками.

Відварені яйця/ Фото Pexels

Щавель, петрушку, ретельно помийте, подрібніть ножем. У каструлю з готовою картоплею, викладіть обсмажену цибулю з морквою, щавель з петрушкою, перемішайте, додайте перець, спеції. Готовий суп викладіть у тарілку.

Зелений борщ/ Фото Freepik

9. Викладіть у тарілку скибочки відварених яєць. Подавайте зі сметаною та хлібом. Смачного!