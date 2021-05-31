Зелений борщ зі щавлем – традиційна українська страва. Основний інгредієнт – щавель, зелена цибуля, петрушка або кріп та круто зварені яйця. Також додають молоду картоплю,  моркву та м'ясо. Пісний борщ зазвичай готують під час посту, але ідеально підійде для вегетаріанців.

У страву не додають буряк. Іноді щавель заміняють салатом, шпинатом або кропивою. Борщ подають зі сметаною.

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Як приготувати зелений борщ зі щавлем та яйцем

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2-3
  • Калорійність на 100 грамів: 18,7
  1. Картоплю ретельно помийте, почистіть, наріжте кубиками.
  2. У каструлю з окропом викладіть картоплю, додайте сіль, варіть протягом 20 хвилин.
  3. Моркву помийте, почистіть, наріжте кільцями.

Морква / фото Unsplash

  1. Цибулю почистіть, подрібніть ножем. Обсмажте на розігрітій пательні з олією до золотого кольору.
  2. Окремо у каструлі з окропом відваріть яйця, почистіть, наріжте скибочками.

Відварені яйця/ Фото Pexels

  1. Щавель, петрушку, ретельно помийте, подрібніть ножем.
  2. У каструлю з готовою картоплею, викладіть обсмажену цибулю з морквою, щавель з петрушкою, перемішайте, додайте перець, спеції.
  3. Готовий суп викладіть у тарілку.

Зелений борщ/ Фото Freepik
9. Викладіть у тарілку скибочки відварених яєць. Подавайте зі сметаною та хлібом. Смачного!