Жареные пирожки по рецепту бабушки

Наверное, каждому в детстве бабушка готовила жареные пирожки с капустой или картофелем. Чтобы вспомнить вкус любимых вкусностей, мы подобрали проверенный рецепт украинской шеф-поварушки Валентины Саенко.

Чтобы жареные пирожки удались, нужно знать идеальную рецептуру именно теста. Относительно начинки – она должна быть максимально сухой: капуста, картофель, грибы, сыр, мясная или рыбная.

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Подавайте такие пирожки со стаканом парного молока или домашним компотом. Такой вкус с детства хоть и калорийный, но очень вкусный и такой родной.

Рецепт жареных пирожков

Время: 2 часа

2 часа Порции: 10 штук

– 50 граммов пшеничной муки;– 1 столовая ложка сахара;– пол чайной ложки соли;– 30 граммов масла;– 120 граммов кипятка.– тесто с первого этапа;– 4 грамма сухих дрожжей;– 5 граммов сахара;– 60 граммов теплой воды;– 1 яичный желток;– 250 граммов пшеничной муки.

Приготовление:

Для первого этапа приготовления заготовки на тесто смешаем все сухие ингредиенты и заливаем кипятком с маслом. Перемешаем это все венчиком. У вас получится такой клейстер с небольшим количеством комочков. Это нормально. Отставляем, чтобы все остыло.

В это время замешиваем тесто: дрожжи, сахар и 100 граммов муки смешиваем вместе и добавляем теплую воду. Пусть опара стоит в тепле 10 – 15 минут. Когда появятся пузырьки, добавляем нашу заготовку, желток и остальную муку. Хорошо вымешиваем все, чтобы тесто было эластичным, но немного прилипло к рукам.

Смазываем руки растительным маслом – тесто не будет прилипать. Перекладываем тесто в миску, смазанную растительным маслом, накрываем сверху полотенцем и даем постоять 1 час в тепле.

Смазываем столешницу и руки растительным маслом, разделяем тесто на 10 равных частей. Тесто не раскатываем скалкой, а обходим и формируем руками.

Начинку можно выбрать любую, главное только чтобы она была сухая. Выкладываем начинку на тесто, защелкиваем края.

Жарим пирожки в большом количестве растительного масла на среднем огне 3 – 4 минуты.

Приятного тебе аппетита!