Жаркое из картофеля и курицы: домашняя кухня
24 ноября 2022 , 13:54Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Скучаете по простой и привычной домашней кухне? У нас есть рецепт жаркого из картофеля и курятины, который перенесет вас в уютные семейные воспоминания.
Чтобы ваше блюдо получилось с ярким и насыщенным вкусом – не пожалейте специй и дайте ему настояться после приготовления.
Читайте также Нет света – спасайся МИНИ: три простых рецепта
Лучше всего с домашним жарким из картофеля и курицы будут смаковать домашние квашеные овощи.
Тушеный картофель с куриной грудкой
- Время: 45 минут
- Порции: 6
– 1 килограмм картофеля;
– 1 большой репчатый лук;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 1 морковь;
– 2 куриных филе;
– 10 штук шампиньонов;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– соль;
– черный молотый перец;
– лавровый лист;
– перец черный горошком;
– перец душистый горошком.
Приготовление:
- Нарезаем картофель четвертинками, лук произвольными кусочками, трем морковь на грубой терке. Зубчики чеснока открываем лезвием ножа, шампиньоны нарезаем ломтиками, а куриную грудку – средними кубиками.
- Мясо сразу солим и перчим.
- В кастрюлю с толстым дном наливаем масло, слегка обжариваем мясо, затем добавляем лук и жарим 5 минут. Добавляем морковь – жарим еще 5 минут.
- ️Сверху на мясо выкладываем половину картофеля, чеснок и накрываем остальным картофелем. Сверху – грибы.
- ️Смешиваем томатную пасту с солью и водой (около 600-700 граммов). Размешиваем и заливаем картофель.
- ️Сверху на грибы выкладываем специи: 2 лавровых листочка, 10 горошин черного перца и 4 – 5 душистого. Накрываем кастрюлю крышкой и тушим до готовности картофеля 30 – 35 минут.
- После приготовления дайте постоять печеные минут 10 – 15 и подавайте к столу.
Приятного тебе аппетита!