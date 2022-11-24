Жаркое из картофеля и курицы: домашняя кухня

Скучаете по простой и привычной домашней кухне? У нас есть рецепт жаркого из картофеля и курятины, который перенесет вас в уютные семейные воспоминания.

Чтобы ваше блюдо получилось с ярким и насыщенным вкусом – не пожалейте специй и дайте ему настояться после приготовления.

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Лучше всего с домашним жарким из картофеля и курицы будут смаковать домашние квашеные овощи.

Тушеный картофель с куриной грудкой

Время: 45 минут

45 минут Порции: 6

– 1 килограмм картофеля;– 1 большой репчатый лук;– 3 – 4 зубчика чеснока;– 1 морковь;– 2 куриных филе;– 10 штук шампиньонов;– 1 столовая ложка томатной пасты;– соль;– черный молотый перец;– лавровый лист;– перец черный горошком;– перец душистый горошком.

Приготовление:

Нарезаем картофель четвертинками, лук произвольными кусочками, трем морковь на грубой терке. Зубчики чеснока открываем лезвием ножа, шампиньоны нарезаем ломтиками, а куриную грудку – средними кубиками.

Мясо сразу солим и перчим.

В кастрюлю с толстым дном наливаем масло, слегка обжариваем мясо, затем добавляем лук и жарим 5 минут. Добавляем морковь – жарим еще 5 минут.

️Сверху на мясо выкладываем половину картофеля, чеснок и накрываем остальным картофелем. Сверху – грибы.

️Смешиваем томатную пасту с солью и водой (около 600-700 граммов). Размешиваем и заливаем картофель.

️Сверху на грибы выкладываем специи: 2 лавровых листочка, 10 горошин черного перца и 4 – 5 душистого. Накрываем кастрюлю крышкой и тушим до готовности картофеля 30 – 35 минут.

После приготовления дайте постоять печеные минут 10 – 15 и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!