Щоб ваша страва вийшла з яскравим та насиченим смаком – не пошкодуйте спецій та дайте їй настоятися після приготування.

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Найкраще з домашньою печенею з картоплі та курки смакуватимуть домашні квашені овочі.

Тушкована картопля з курячою грудкою

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 1 велика ріпчаста цибуля;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 1 морква;

– 2 курячих філе;

– 10 штук печериць;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– лавровий лист;

– перець чорний горошком;

– перець духмяний горошком.

Приготування:

️Нарізаємо картоплю четвертинками, цибулю довільними шматочками, тремо моркву на грубій тертці. Зубчики часнику розплющуємо лезом ножа, печериці нарізаємо скибками, а курячу грудку – середніми кубиками.

М'ясо одразу солимо і перчимо.

️В каструлю з товстим дном наливаємо олію, злегка обсмажуємо м'ясо, далі додаємо цибулю та смажимо 5 хвилин. Додаємо моркву – смажимо ще 5 хвилин.

️Зверху на м‘ясо викладаємо половину картоплі, часник і накриваємо рештою картоплі. Зверху – гриби.

️Змішуємо томатну пасту з сіллю і водою (близько 600- 700 грамів). Розмішуємо і заливаємо картоплю.

️Зверху на гриби викладаємо спеції: 2 лаврових листочки, 10 горошин чорного перцю і 4 – 5 духмяного. Накриваємо каструлю кришкою і тушкуємо до готовності картоплі 30 – 35 хвилин.

️Після приготування дайте постояти печені хвилин 10 – 15 і подавайте до столу.

Смачного!