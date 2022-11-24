Щоб ваша страва вийшла з яскравим та насиченим смаком – не пошкодуйте спецій та дайте їй настоятися після приготування.
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Найкраще з домашньою печенею з картоплі та курки смакуватимуть домашні квашені овочі.
Тушкована картопля з курячою грудкою
- Час: 45 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- ️Нарізаємо картоплю четвертинками, цибулю довільними шматочками, тремо моркву на грубій тертці. Зубчики часнику розплющуємо лезом ножа, печериці нарізаємо скибками, а курячу грудку – середніми кубиками.
- М'ясо одразу солимо і перчимо.
- ️В каструлю з товстим дном наливаємо олію, злегка обсмажуємо м'ясо, далі додаємо цибулю та смажимо 5 хвилин. Додаємо моркву – смажимо ще 5 хвилин.
- ️Зверху на м‘ясо викладаємо половину картоплі, часник і накриваємо рештою картоплі. Зверху – гриби.
- ️Змішуємо томатну пасту з сіллю і водою (близько 600- 700 грамів). Розмішуємо і заливаємо картоплю.
- ️Зверху на гриби викладаємо спеції: 2 лаврових листочки, 10 горошин чорного перцю і 4 – 5 духмяного. Накриваємо каструлю кришкою і тушкуємо до готовності картоплі 30 – 35 хвилин.
- ️Після приготування дайте постояти печені хвилин 10 – 15 і подавайте до столу.
Смачного!