Борек – это традиционный турецкий стритфуд, никогда не теряющий популярности. Нежное тесто с нотками сыра – это особый вкус, который способен никогда не надоедать. Попытайтесь приготовить это блюдо только раз, и вы захотите, чтобы это оно оказывалось на вашем столе как можно чаще.

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Рецепт стамбульского борека с творогом

Время: до 1 часа

Порций: 2

Жемчужина уличной еды Стамбула / Фото istambul.info

Ингредиенты:

300 грамм сухого сыра;

200 грамм мягкого и влажного сыра;

6 листов теста;

150 грамм сливочного масла;

0,5 чайной ложки мускатного ореха;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сыры смешиваем, приправляем солью, перцем и мускатным орехом. Слоеное тесто раскатываем, каждый лист смазываем растопленным сливочным маслом и выкладываем их друг на друга. На последний лист выкладываем творожную начинку, скручиваем тесто в рулет и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Выпекаем 40 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!