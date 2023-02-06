Борек – это традиционный турецкий стритфуд, никогда не теряющий популярности. Нежное тесто с нотками сыра – это особый вкус, который способен никогда не надоедать. Попытайтесь приготовить это блюдо только раз, и вы захотите, чтобы это оно оказывалось на вашем столе как можно чаще.
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Рецепт стамбульского борека с творогом
Время: до 1 часа
Порций: 2
Жемчужина уличной еды Стамбула / Фото istambul.info
Ингредиенты:
- 300 грамм сухого сыра;
- 200 грамм мягкого и влажного сыра;
- 6 листов теста;
- 150 грамм сливочного масла;
- 0,5 чайной ложки мускатного ореха;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сыры смешиваем, приправляем солью, перцем и мускатным орехом.
- Слоеное тесто раскатываем, каждый лист смазываем растопленным сливочным маслом и выкладываем их друг на друга.
- На последний лист выкладываем творожную начинку, скручиваем тесто в рулет и выкладываем на застеленный пергаментом противень.
- Выпекаем 40 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!