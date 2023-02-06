Борек – це традиційний турецький стритфуд, який ніколи не втрачає популярності. Ніжне тісто з нотками сиру – це особливий смак, який здатен ніколи не надокучати. Спробуйте приготувати цю страву лише раз, і ви захочете, аби вона опинялася на вашому столі якомога частіше.
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Рецепт стамбульського борека з сиром
Час: до 1 години
Порцій: 2
Перлина вуличної їжі Стамбула / Фото istambul.info
Інгредієнти:
- 300 грамів сухого сиру;
- 200 грамів м'якого та вологого сиру;
- 6 листів тіста;
- 150 грамів вершкового масла;
- 0,5 чайної ложки мускатного горіха;
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Сири змішуємо, приправляємо сіллю, перцем та мускатним горіхом.
- Листкове тісто розкачуємо, кожен лист змащуємо розтопленим вершковим маслом та викладаємо їх один на одного.
- На останній лист викладаємо сирну начинку, скручуємо тісто у рулет та викладаємо на застелене пергаментом деко.
- Випікаємо 40 хвилин при 180 градусах.
Смачного!