Жидкая кутья: как приготовить традиционное блюдо на Сочельник
23 декабря 2023, 23:59Читати новину українською
Источник:"Домашние повара"
Кутья – обязательное блюдо на Сочельник. Ее можно готовить по-разному – у каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт.
Жидкую кутью в основном готовят так же, как и обычную. За исключением завершающего этапа.
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Рецепт жидкой кутьи
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
– 1 стакан пшеницы;
– 1 стакан мака;
– 1 стакан орехов;
– 1 стакан изюма;
– 1 стакан халвы;
– половина стакана сахара;
– 3 столовые ложки меда;
– кипяченая вода.
Приготовление:
- Пшеницу сварите в сладкой воде до готовности. Орехи пропустите через мясорубку, а изюм промойте и запарьте в кипятке.
- Пшеничную кашу смешайте с изюмом, орехами, халвой, медом и половиной сахара.
- Мак должен быть предварительно замоченный в воде на 6 – 8 часов. Отцедите воду и разотрите его в ступке. Когда начнет выделять "молоко", добавьте оставшийся сахар и еще раз перетрите.
- Получившуюся смесь мака и сахара добавьте в кутью и залейте теплой кипяченой водой, доведя готовое блюдо до нужной вам консистенции. Если любите более жидкую, то добавьте больше воды. Размешайте и подавайте на стол.