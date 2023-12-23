Жидкая кутья: как приготовить традиционное блюдо на Сочельник

23 декабря 2023, 23:59
Читати новину українською

Источник:

"Домашние повара"

Кутья – обязательное блюдо на Сочельник. Ее можно готовить по-разному – у каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт.

Жидкую кутью в основном готовят так же, как и обычную. За исключением завершающего этапа.

Стоит попробовать Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустящего блюда

Рецепт жидкой кутьи

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 стакан пшеницы;
– 1 стакан мака;
– 1 стакан орехов;
– 1 стакан изюма;
– 1 стакан халвы;
– половина стакана сахара;
– 3 столовые ложки меда;
– кипяченая вода.

Приготовление:

  1. Пшеницу сварите в сладкой воде до готовности. Орехи пропустите через мясорубку, а изюм промойте и запарьте в кипятке.
  2. Пшеничную кашу смешайте с изюмом, орехами, халвой, медом и половиной сахара.
  3. Мак должен быть предварительно замоченный в воде на 6 – 8 часов. Отцедите воду и разотрите его в ступке. Когда начнет выделять "молоко", добавьте оставшийся сахар и еще раз перетрите.
  4. Получившуюся смесь мака и сахара добавьте в кутью и залейте теплой кипяченой водой, доведя готовое блюдо до нужной вам консистенции. Если любите более жидкую, то добавьте больше воды. Размешайте и подавайте на стол.
Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить Наполеон – этот торт тоже может стать украшением праздничного стола.
Автор: Ольга Котів