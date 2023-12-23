Рідку кутю в основному готують так само, як і звичайну. За винятком завершального етапу.

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Рецепт рідкої куті

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 склянка пшениці;

– 1 склянка маку;

– 1 склянка горіхів;

– 1 склянка родзинок;

– 1 склянка халви;

– половина склянки цукру;

– 3 столові ложки меду;

– кип'ячена вода.

Приготування:

Пшеницю зваріть в солодкій воді до готовності. Горіхи пропустіть через м'ясорубку, а родзинки промийте і запарте в окропі. Пшеничну кашу змішайте з родзинками, горіхами, халвою, медом і половиною цукру. Мак повинен бути заздалегідь замочений у воді на 6 – 8 годин. Відцідіть воду і розітріть його в ступці. Коли почне виділяти "молоко", додайте цукор, що залишився і ще раз перетріть. Отриману суміш з маку і цукру додайте в кутю і залийте теплою кип'яченою водою, довівши готову страву до потрібної вам консистенції. Якщо любите більш рідку, то додайте більше води. Розмішайте і подайте на стіл.

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