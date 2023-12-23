Рідку кутю в основному готують так само, як і звичайну. За винятком завершального етапу.

Варто спробувати Як приготувати ідеальні курячі гомілки на Новий рік: особливий рецепт мегахрумкої страви

Рецепт рідкої куті

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Пшеницю зваріть в солодкій воді до готовності. Горіхи пропустіть через м'ясорубку, а родзинки промийте і запарте в окропі.
  2. Пшеничну кашу змішайте з родзинками, горіхами, халвою, медом і половиною цукру.
  3. Мак повинен бути заздалегідь замочений у воді на 6 – 8 годин. Відцідіть воду і розітріть його в ступці. Коли почне виділяти "молоко", додайте цукор, що залишився і ще раз перетріть.
  4. Отриману суміш з маку і цукру додайте в кутю і залийте теплою кип'яченою водою, довівши готову страву до потрібної вам консистенції. Якщо любите більш рідку, то додайте більше води. Розмішайте і подайте на стіл.