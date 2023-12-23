Рідку кутю в основному готують так само, як і звичайну. За винятком завершального етапу.
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Рецепт рідкої куті
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Пшеницю зваріть в солодкій воді до готовності. Горіхи пропустіть через м'ясорубку, а родзинки промийте і запарте в окропі.
- Пшеничну кашу змішайте з родзинками, горіхами, халвою, медом і половиною цукру.
- Мак повинен бути заздалегідь замочений у воді на 6 – 8 годин. Відцідіть воду і розітріть його в ступці. Коли почне виділяти "молоко", додайте цукор, що залишився і ще раз перетріть.
- Отриману суміш з маку і цукру додайте в кутю і залийте теплою кип'яченою водою, довівши готову страву до потрібної вам консистенції. Якщо любите більш рідку, то додайте більше води. Розмішайте і подайте на стіл.