В США этот торт называют Napoleon slice, в Великобритании – vanilla slice или cream slice, во Франции и Италии – мильфей. В зависимости от региона отличаются и способы его приготовления. 24 Канал предлагает воспользоваться классическим рецептом.

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Рецепт классического торта Наполеон

  • Время: 4 часа
  • Порций: 6

Как правильно приготовить классический Наполеон: рецепт культового торта к праздникам
Наполеон – это вкус детства / Фото pexels

Приготовление:

  1. Просейте муку. Натрите холодное сливочное масло на грубой терке.
  2. Соедините муку с маслом, тщательно перемешайте и отложите.
  3. В другой миске смешайте сметану, яйцо и соду. Добавьте полученную массу в муку и замесите тесто, которое не прилипает к рукам.
  4. Из теста должно выйти 11 шариков. Оберните каждый в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 2 часа.
  5. Раскатайте тесто в тонкий пласт диаметром примерно 22 сантиметра. Лишнее срежьте и отложите.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте лепешку 5 – 6 минут. То же сделайте и с остальными лепешками для торта.
  7. Из обрезанных кусочков теста сформируйте лепешку произвольной формы и запеките. Со временем это будет декор для торта.
  8. Для крема прогрейте молоко до пара. Яйца с сахаром взбейте в пену в отдельной миске. Добавьте в яичную массу муку и крахмал и снова перемешайте до однородной консистенции.
  9. Треть молока влейте в смесь из яиц и муки, перемешайте, добавьте к остальному молоку в кастрюле и снова поставьте на слабый огонь.
  10. Постоянно помешивайте крем и дайте закипеть. После 30 секунд кипения снимите крем с огня.
  11. Перелейте крем в миску, добавьте ванильный сахар, холодные кубики сливочного масла и перемешайте до однородности.
  12. Для того чтобы собрать торт, выложите первый корж, смажьте его 3 столовыми ложками крема и выложите на него следующий корж. Снова смажьте кремом и выложите следующий лепешку. Таким образом сформируйте торт из 10 лепешек, промазанных кремом.
  13. Корж из остатков теста измельчите в крошку и посыпьте торт сверху и по бокам.
  14. Готовый Наполеон обязан настояться несколько часов при комнатной температуре. Перед подачей его лучше на 5 – 6 часов поместить в холодильник.