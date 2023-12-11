Как правильно приготовить классический Наполеон: рецепт культового торта к праздникам

В США этот торт называют Napoleon slice, в Великобритании – vanilla slice или cream slice, во Франции и Италии – мильфей. В зависимости от региона отличаются и способы его приготовления. 24 Канал предлагает воспользоваться классическим рецептом.
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Рецепт классического торта Наполеон
- Время: 4 часа
- Порций: 6
Наполеон – это вкус детства / Фото pexels
Приготовление:
- Просейте муку. Натрите холодное сливочное масло на грубой терке.
- Соедините муку с маслом, тщательно перемешайте и отложите.
- В другой миске смешайте сметану, яйцо и соду. Добавьте полученную массу в муку и замесите тесто, которое не прилипает к рукам.
- Из теста должно выйти 11 шариков. Оберните каждый в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 2 часа.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт диаметром примерно 22 сантиметра. Лишнее срежьте и отложите.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте лепешку 5 – 6 минут. То же сделайте и с остальными лепешками для торта.
- Из обрезанных кусочков теста сформируйте лепешку произвольной формы и запеките. Со временем это будет декор для торта.
- Для крема прогрейте молоко до пара. Яйца с сахаром взбейте в пену в отдельной миске. Добавьте в яичную массу муку и крахмал и снова перемешайте до однородной консистенции.
- Треть молока влейте в смесь из яиц и муки, перемешайте, добавьте к остальному молоку в кастрюле и снова поставьте на слабый огонь.
- Постоянно помешивайте крем и дайте закипеть. После 30 секунд кипения снимите крем с огня.
- Перелейте крем в миску, добавьте ванильный сахар, холодные кубики сливочного масла и перемешайте до однородности.
- Для того чтобы собрать торт, выложите первый корж, смажьте его 3 столовыми ложками крема и выложите на него следующий корж. Снова смажьте кремом и выложите следующий лепешку. Таким образом сформируйте торт из 10 лепешек, промазанных кремом.
- Корж из остатков теста измельчите в крошку и посыпьте торт сверху и по бокам.
- Готовый Наполеон обязан настояться несколько часов при комнатной температуре. Перед подачей его лучше на 5 – 6 часов поместить в холодильник.