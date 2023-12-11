Как правильно приготовить классический Наполеон: рецепт культового торта к праздникам

В США этот торт называют Napoleon slice, в Великобритании – vanilla slice или cream slice, во Франции и Италии – мильфей. В зависимости от региона отличаются и способы его приготовления. 24 Канал предлагает воспользоваться классическим рецептом.

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Рецепт классического торта Наполеон

Время: 4 часа

4 часа Порций: 6



Наполеон – это вкус детства / Фото pexels

Ингредиенты для теста:

– 500 граммов пшеничной муки;

– 200 граммов сливочного масла;

– 7 граммов соды;

– щепотка соли;

– 1 яйцо;

– 200 граммов сметаны. Что нужно для крема:

– 1 литр молока;

– 40 граммов пшеничной муки;

– 200 граммов сахара;

– 200 граммов сливочного масла;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 5 яиц;

– 40 граммов кукурузного крахмала.

Приготовление:

Просейте муку. Натрите холодное сливочное масло на грубой терке. Соедините муку с маслом, тщательно перемешайте и отложите. В другой миске смешайте сметану, яйцо и соду. Добавьте полученную массу в муку и замесите тесто, которое не прилипает к рукам. Из теста должно выйти 11 шариков. Оберните каждый в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 2 часа. Раскатайте тесто в тонкий пласт диаметром примерно 22 сантиметра. Лишнее срежьте и отложите. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте лепешку 5 – 6 минут. То же сделайте и с остальными лепешками для торта. Из обрезанных кусочков теста сформируйте лепешку произвольной формы и запеките. Со временем это будет декор для торта. Для крема прогрейте молоко до пара. Яйца с сахаром взбейте в пену в отдельной миске. Добавьте в яичную массу муку и крахмал и снова перемешайте до однородной консистенции. Треть молока влейте в смесь из яиц и муки, перемешайте, добавьте к остальному молоку в кастрюле и снова поставьте на слабый огонь. Постоянно помешивайте крем и дайте закипеть. После 30 секунд кипения снимите крем с огня. Перелейте крем в миску, добавьте ванильный сахар, холодные кубики сливочного масла и перемешайте до однородности. Для того чтобы собрать торт, выложите первый корж, смажьте его 3 столовыми ложками крема и выложите на него следующий корж. Снова смажьте кремом и выложите следующий лепешку. Таким образом сформируйте торт из 10 лепешек, промазанных кремом. Корж из остатков теста измельчите в крошку и посыпьте торт сверху и по бокам. Готовый Наполеон обязан настояться несколько часов при комнатной температуре. Перед подачей его лучше на 5 – 6 часов поместить в холодильник.

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