Хоть большинство поваров утверждают, что нет такого блюда как "жюльен", (это метод нарезки) мы уже привыкли к этому названию ароматной запеканки с курочкой, грибами и сыром.

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Пусть простят нас гуру кулинарии, но мы хотим поделиться с вами рецептом куриного жюльена по рецепту украинского кондитера Лизы Глинской.

Рецепт жюльена с курицей и грибами

  • Время: 30–40 минут
  • Порции: 6–8

Жюльен с курицей / Фото Лизы Глинской

Приготовление:

  1. ⁣Для начинки нарежьте грибы и курицу небольшими кусочками.
  2. Лук почистите от шелухи и нарежьте мелкими кубиками.
  3. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней лук, грибы и курицу. Добавьте специи, перемешайте и жарьте еще 5 минут.

Скриншот с видео

  1. Для соуса растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте муку и перемешайте.
  2. Влейте холодные сливки (сначала 1/3 часть, далее остальные). При постоянном помешивании заварите соус.
  3. Добавьте соль и мускатный орех и перемешайте.

Скриншот с видео

  1. Смешайте соус и обжаренные ингредиенты.
  2. Переложите все в жароупорные формы или керамическую (порционную) посуду.

Скриншот с видео

  1. Посыпьте блюдо тертым сыром и отправьте в духовку (200 градусов) на 10 – 15 минут.
  2. Жюльен с курочкой и грибами готов. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления жюльена с курицей и грибами:​