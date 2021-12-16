Хоть большинство поваров утверждают, что нет такого блюда как "жюльен", (это метод нарезки) мы уже привыкли к этому названию ароматной запеканки с курочкой, грибами и сыром.
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Пусть простят нас гуру кулинарии, но мы хотим поделиться с вами рецептом куриного жюльена по рецепту украинского кондитера Лизы Глинской.
Рецепт жюльена с курицей и грибами
- Время: 30–40 минут
- Порции: 6–8
Жюльен с курицей / Фото Лизы Глинской
Приготовление:
- Для начинки нарежьте грибы и курицу небольшими кусочками.
- Лук почистите от шелухи и нарежьте мелкими кубиками.
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней лук, грибы и курицу. Добавьте специи, перемешайте и жарьте еще 5 минут.
Скриншот с видео
- Для соуса растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте муку и перемешайте.
- Влейте холодные сливки (сначала 1/3 часть, далее остальные). При постоянном помешивании заварите соус.
- Добавьте соль и мускатный орех и перемешайте.
Скриншот с видео
- Смешайте соус и обжаренные ингредиенты.
- Переложите все в жароупорные формы или керамическую (порционную) посуду.
Скриншот с видео
- Посыпьте блюдо тертым сыром и отправьте в духовку (200 градусов) на 10 – 15 минут.
- Жюльен с курочкой и грибами готов. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления жюльена с курицей и грибами: