Хоч більшість кухарів стверджують, що не має такої страви як "жульєн", (це метод нарізки) ми вже звикли до цієї назви ароматної запіканки з курочкою, грибами та сиром.

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Хай пробачать нам гуру кулінарії, але ми хочемо поділитися з вами рецептом курячого жульєну за рецептом української кондитерки Лізи Глінської.

Рецепт жульєну з куркою та грибами

Час: 30 – 40 хвилин

30 – 40 хвилин Порції: 6 – 8



Жульєн з куркою / Фото Лізи Глінської

Інгредієнти:

– 400 грамів курячих стегон;

– 400 грамів грибів;

– 1 ріпчаста цибулина;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 100 грамів твердого сиру;

– олія для смаження.

Для соусу:

– 15 грамів вершкового масла;

– 15 грамів борошна;

– 250 мілілітрів вершків;

– сіль;

– мускатний горіх.

Приготування:

⁣Для начинки наріжте гриби та курку невеликими шматочками.

Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте дрібними кубиками.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній цибулю, гриби та курку. Додайте спецій, перемішайте та смажте ще 5 хвилин.



Скріншот з відео

Для соусу розтопіть у сотейнику вершкове масло, додайте борошно та перемішайте.

Влийте холодні вершки (спочатку 1/3 частину, далі решту). При постійному помішуванні заваріть соус.

Додайте сіль та мускатний горіх і перемішайте.



Скріншот з відео

Змішайте соус та обсмажені інгредієнти.

Перекладіть все у жаротривкі форми або керамічний (порційний) посуд.



Скріншот з відео

Посипте страву тертим сиром та відправте в духовку (200 градусів) на 10 – 15 хвилин.

Жульєн з курочкою та грибами готовий. Смачного!

Відеорецепт приготування жульєну з куркою та грибами: