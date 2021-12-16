Хоч більшість кухарів стверджують, що не має такої страви як "жульєн", (це метод нарізки) ми вже звикли до цієї назви ароматної запіканки з курочкою, грибами та сиром.
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Хай пробачать нам гуру кулінарії, але ми хочемо поділитися з вами рецептом курячого жульєну за рецептом української кондитерки Лізи Глінської.
Рецепт жульєну з куркою та грибами
- Час: 30 – 40 хвилин
- Порції: 6 – 8
Жульєн з куркою / Фото Лізи Глінської
Приготування:
- Для начинки наріжте гриби та курку невеликими шматочками.
- Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте дрібними кубиками.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній цибулю, гриби та курку. Додайте спецій, перемішайте та смажте ще 5 хвилин.
Скріншот з відео
- Для соусу розтопіть у сотейнику вершкове масло, додайте борошно та перемішайте.
- Влийте холодні вершки (спочатку 1/3 частину, далі решту). При постійному помішуванні заваріть соус.
- Додайте сіль та мускатний горіх і перемішайте.
Скріншот з відео
- Змішайте соус та обсмажені інгредієнти.
- Перекладіть все у жаротривкі форми або керамічний (порційний) посуд.
Скріншот з відео
- Посипте страву тертим сиром та відправте в духовку (200 градусів) на 10 – 15 хвилин.
- Жульєн з курочкою та грибами готовий. Смачного!
Відеорецепт приготування жульєну з куркою та грибами: