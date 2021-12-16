Жюльен с курицей и грибами: рецепт сытного блюда на обед или ужин

Не знаете, что приготовить из курицы? Мы подготовили для вас вкусный рецепт блюда жюльен. Оно сочное, ароматное, а еще его можно приготовить за считанные минуты.

Хоть большинство поваров утверждают, что нет такого блюда как "жюльен", (это метод нарезки) мы уже привыкли к этому названию ароматной запеканки с курочкой, грибами и сыром.

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Пусть простят нас гуру кулинарии, но мы хотим поделиться с вами рецептом куриного жюльена по рецепту украинского кондитера Лизы Глинской.

Рецепт жюльена с курицей и грибами

Время : 30–40 минут

: 30–40 минут Порции: 6–8

Жюльен с курицей / Фото Лизы Глинской

– 400 грамм куриных бедер;– 400 грамм грибов;– 1 репчатая луковица;– соль;– черный молотый перец;– 100 грамм твердого сыра;– масло для жарки.– 15 грамм сливочного масла;– 15 грамм муки;– 250 миллилитров сливок;– соль;– мускатный орех.

Приготовление:

⁣Для начинки нарежьте грибы и курицу небольшими кусочками. Лук почистите от шелухи и нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней лук, грибы и курицу. Добавьте специи, перемешайте и жарьте еще 5 минут.

Скриншот с видео

Для соуса растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте муку и перемешайте. Влейте холодные сливки (сначала 1/3 часть, далее остальные). При постоянном помешивании заварите соус. Добавьте соль и мускатный орех и перемешайте.

Скриншот с видео

Смешайте соус и обжаренные ингредиенты. Переложите все в жароупорные формы или керамическую (порционную) посуду.

Скриншот с видео

Посыпьте блюдо тертым сыром и отправьте в духовку (200 градусов) на 10 – 15 минут. Жюльен с курочкой и грибами готов. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления жюльена с курицей и грибами:​