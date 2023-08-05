Три лучших рецепта огурцов на зиму, которые точно понравятся каждому
5 августа 2023, 10:47Читати новину українською
Самое время готовиться к зиме и закручивать огурчики. Мы подобрали три варианта зимней консервации, которая точно придётся по вкусу каждому.
24 канал выбрал три самых популярных рецепта закруток из огурцов: квашеные, маринованные и острые с кетчупом. Выбирайте тот, который понравился больше всего, или готовьте все три.
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Рецепт маринованных огурцов с кетчупом
- Время: 3 – 4 часа
- Порции: 1
– огурцы;
– черный перец горошком;
– чеснок;
– листья хрена;
– листья смородины и вишни;
– зонтики укропа.
Для маринада на 1 литровую банку:
– 1 чайная ложка соли;
– 1 ложка сахара;
– 100 граммов уксуса;
– 2 ложки кетчупа чили.
Приготовление:
- Огурцы промойте под проточной водой, просушите и срежьте с обеих сторон кончики, чтобы не горчили.
- В стерилизованные банки выложите листья хрена, смородины и вишни. Также положите один или два зонтика укропа.
- Разрежьте почищенный чеснок пополам и добавьте вместе с черным перцем в банки.
- Плотно уложите огурцы в банку.
- Для приготовления маринада в горячую воду положите сахар и соль. Когда вода закипит, добавьте уксус и кетчуп, прокипятите несколько минут.
- Залейте огурцы горячим маринадом и укройте крышками.
- Отправьте банки в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения.
- Стерилизуют литровую банку в кипящей воде 15 минут, 2-х литровую – 20 минут, 3-х литровую – 25 минут.
- Закройте банки и переверните вверх дном. Накройте теплым покрывалом и оставьте его до полного охлаждения. Позже можете спрятать огурцы в темное прохладное место.
Приятного аппетита!
Рецепт маринованных огурцов с горчицей
- Время: 2 часа
- Порции: 3 – 4
– 3 литра огурцов;
– 1,5 литра воды;
– 200 граммов сахара;
– 200 граммов 9% уксуса;
– 75 граммов соли;
– чеснок;
– лавровый лист;
– соцветие укропа;
– зерна горчицы.
Приготовление:
- Свежие огурцы залейте водой на несколько часов. Тщательно вымойте и обрежьте кончики.
- В каждую банку выложите на дно соцветия укропа несколько разрезанных зубчиков чеснока. Сверху выложите огурчики – плотно.
- Для маринада соедините в кастрюле воду, сахар, уксус, соль и лавровый лист. Доведите до кипения, чтобы все ингредиенты растворились. Залейте огурцы горячим маринадом и накройте крышками.
- На дно большой кастрюли выложите кухонное полотенце, сверху банки с огурцами. Залейте все горячей водой так, чтобы она не доставала горловины банок. Стерилизуйте огурцы 10 минут после закипания.
- Выньте огурцы в банках и плотно докрутите крышки. Охладите огурцы при комнатной температуре.
Приятного аппетита!
Рецепт квашеных огурцов
- Время: 3 суток
- Порции: 1
– 1 соцветие укропа;
– 1 лавровый лист;
– 2 зубчика чеснока;
– 0,5 чайной ложки душистого перца;
– 3 – 4 сантиметра хрена;
– листья хрена;
– 400 граммов огурцов;
– 1 столовая ложка соли с горкой и 1 столовая ложка соли в конце.
Приготовление:
- Вымойте огурцы, замочите их на один час в холодной воде. Осторожно срежьте кончики огурцов.
- На дно банки выложите зонтики укропа, лавровый лист, нарезанный чеснок и корень хрена, а также сами листья хрена. Посыпьте горошком перцем и выложите огурцы. Количество зависит от размера.
- Высыпьте 1 столовую ложку соли и залейте к венцу холодной водой. Не закройте плотно крышкой и оберните банкой, чтобы вся соль разошлась.
- Поставьте банку в миску (вытекает жидкость) и оставьте засоливаться огурцы в темном месте, но при комнатной температуре на 3 суток. Один раз в сутки взбалтывайте банку с огурцами, чтобы процесс брожения происходил равномерно.
- Слейте жидкость из банки в отдельную посуду. Огурцы снова посолите и залейте крутым кипятком. Закройте крышкой и переверните вверх дном на 5 минут, чтобы простерилизовалась крышка.
- Переверните банку с огурцами и храните дома.
Приятного аппетита!