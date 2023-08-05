24 канал выбрал три самых популярных рецепта закруток из огурцов: квашеные, маринованные и острые с кетчупом. Выбирайте тот, который понравился больше всего, или готовьте все три.

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Рецепт маринованных огурцов с кетчупом

Время: 3 – 4 часа

3 – 4 часа Порции: 1

Ингредиенты:

– огурцы;

– черный перец горошком;

– чеснок;

– листья хрена;

– листья смородины и вишни;

– зонтики укропа.

Для маринада на 1 литровую банку:

– 1 чайная ложка соли;

– 1 ложка сахара;

– 100 граммов уксуса;

– 2 ложки кетчупа чили.

Приготовление:

Огурцы промойте под проточной водой, просушите и срежьте с обеих сторон кончики, чтобы не горчили.

В стерилизованные банки выложите листья хрена, смородины и вишни. Также положите один или два зонтика укропа.

Разрежьте почищенный чеснок пополам и добавьте вместе с черным перцем в банки.

Плотно уложите огурцы в банку.

Для приготовления маринада в горячую воду положите сахар и соль. Когда вода закипит, добавьте уксус и кетчуп, прокипятите несколько минут.

Залейте огурцы горячим маринадом и укройте крышками.

Отправьте банки в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения.

Стерилизуют литровую банку в кипящей воде 15 минут, 2-х литровую – 20 минут, 3-х литровую – 25 минут.

Закройте банки и переверните вверх дном. Накройте теплым покрывалом и оставьте его до полного охлаждения. Позже можете спрятать огурцы в темное прохладное место.

Приятного аппетита!

Рецепт маринованных огурцов с горчицей

Время: 2 часа

2 часа Порции: 3 – 4

Ингредиенты для маринада:

– 3 литра огурцов;

– 1,5 литра воды;

– 200 граммов сахара;

– 200 граммов 9% уксуса;

– 75 граммов соли;

– чеснок;

– лавровый лист;

– соцветие укропа;

– зерна горчицы.

Приготовление:

Свежие огурцы залейте водой на несколько часов. Тщательно вымойте и обрежьте кончики.

В каждую банку выложите на дно соцветия укропа несколько разрезанных зубчиков чеснока. Сверху выложите огурчики – плотно.

Для маринада соедините в кастрюле воду, сахар, уксус, соль и лавровый лист. Доведите до кипения, чтобы все ингредиенты растворились. Залейте огурцы горячим маринадом и накройте крышками.

На дно большой кастрюли выложите кухонное полотенце, сверху банки с огурцами. Залейте все горячей водой так, чтобы она не доставала горловины банок. Стерилизуйте огурцы 10 минут после закипания.

Выньте огурцы в банках и плотно докрутите крышки. Охладите огурцы при комнатной температуре.

Приятного аппетита!

Рецепт квашеных огурцов

Время: 3 суток

3 суток Порции: 1

Ингредиенты на 1 литровую банку:

– 1 соцветие укропа;

– 1 лавровый лист;

– 2 зубчика чеснока;

– 0,5 чайной ложки душистого перца;

– 3 – 4 сантиметра хрена;

– листья хрена;

– 400 граммов огурцов;

– 1 столовая ложка соли с горкой и 1 столовая ложка соли в конце.

Приготовление:

Вымойте огурцы, замочите их на один час в холодной воде. Осторожно срежьте кончики огурцов.

На дно банки выложите зонтики укропа, лавровый лист, нарезанный чеснок и корень хрена, а также сами листья хрена. Посыпьте горошком перцем и выложите огурцы. Количество зависит от размера.

Высыпьте 1 столовую ложку соли и залейте к венцу холодной водой. Не закройте плотно крышкой и оберните банкой, чтобы вся соль разошлась.

Поставьте банку в миску (вытекает жидкость) и оставьте засоливаться огурцы в темном месте, но при комнатной температуре на 3 суток. Один раз в сутки взбалтывайте банку с огурцами, чтобы процесс брожения происходил равномерно.

Слейте жидкость из банки в отдельную посуду. Огурцы снова посолите и залейте крутым кипятком. Закройте крышкой и переверните вверх дном на 5 минут, чтобы простерилизовалась крышка.

Переверните банку с огурцами и храните дома.

Приятного аппетита!