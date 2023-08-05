24 канал обрав три найпопулярніші рецепти закруток з огірків: квашені, мариновані та гострі з кетчупом. Обирайте той, який сподобався найбільше, або готуйте всі три.
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Рецепт маринованих огірків з кетчупом
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 1
Приготування:
- Огірки помийте під проточною водою, просушіть та зріжте з обох боків кінчики, щоб не гірчили.
- У стерилізовані банки викладіть листя хрону, смородини і вишні. Також покладіть одну або дві парасольки кропу.
- Розріжте почищений часник навпіл та додайте разом з чорним перцем в банки.
- Щільно покладіть огірки в банку.
- Для приготування маринаду у гарячу воду покладіть цукор і сіль. Коли вода закипить, додайте оцет і кетчуп, прокип'ятіть кілька хвилин.
- Залийте огірки гарячим маринадом і накрийте кришками.
- Відправте банки в каструлю з теплою водою, доведіть до кипіння.
- Стерилізують літрову банку в киплячій воді 15 хвилин, 2-х літрову — 20 хвилин, 3-х літрову — 25 хвилин.
- Закрийте банки та переверніть догори дном. Накрийте теплим покривалом та залишіть до повного охолодження. Згодом можете сховати огірки в темне прохолодне місце.
Смачного!
Рецепт маринованих огірків з гірчицею
- Час: 2 години
- Порції: 3 – 4
Приготування:
- Свіжі огірки залийте водою на кілька годин. Ретельно помийте та обріжте кінчики.
- У кожну банку викладіть на дно суцвіття кропу, кілька розрізаних зубчиків часнику. Зверху викладіть огірочки – щільно.
- Для маринаду з'єднайте в каструлі воду, цукор, оцет, сіль та лавровий лист. Доведіть до кипіння, аби всі інгредієнти розчинилися. Залийте гарячим маринадом огірки та накрийте кришками.
- На дно великої каструлі викладіть кухонний рушник, зверху банки з огірками.Залийте все гарячою водою так, аби вона не діставала горловини банок. Стерилізуйте огірки 10 хвилин з моменту закипання.
- Вийміть огірки в банках та щільно докрутіть кришки. Охолодіть огірки при кімнатній температурі.
Смачного!
Рецепт квашених огірків
- Час: 3 доби
- Порції: 1
Приготування:
- Помийте огірки, замочіть їх на одну годину в холодній воді. Обережно зріжте кінчики з огірків.
- На дно банки викладіть парасольки кропу, лавровий лист, нарізаний часник та корінь хрону, а також саме листя хрону. Посипте перцем горошком та викладіть огірки. Кількість залежить від розміру.
- Висипте 1 столову ложку солі та залийте до вінця холодною водою. Не щільно закрийте кришкою та пообертайте банкою, щоб вся сіль розійшлася.
- Поставте банку в миску (буде витікати рідина) та залишіть засолюватися огірки в темному місці, але при кімнатній температурі на 3 доби. Один раз но добу збовтуйте банку з огірками, щоб процес бродіння відбувався рівномірно.
- Злийте рідину з банки в окремий посуд. Огірки знову посоліть та залийте окропом. Закрийте кришкою та переверніть догори дном на 5 хвилин, щоб простерилізувалася кришка.
- Переверніть банку з огірками та зберігайте вдома.
Смачного!