Конфитюр из апельсинов и тыквы – отличное решение консервации. Вам не нужно покупать дорогих продуктов, чтобы вкусно дополнить блины или оладьи. А еще это легко в приготовлении.

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Рецепт конфитюра из апельсина и тыквы

Время: 18 часов

18 часов Порции: 6 – 8



Фото из инстаграма Лизы Глинской

Ингредиенты:

– 1 килограмм очищенной тыквы;

– 500 граммов апельсинов;

– 1200 граммов сахара;

– 5 бутонов гвоздики;

– 2 палочки корицы или 1 чайная ложка молотой;

– 15 граммов пектина + 100 граммов сахара.

Приготовление:

Тщательно почистите тыкву, удалите семена и кожуру.



Фото из инстаграма Лизы Глинской

Нарежьте ее небольшими кубиками.



Фото из инстаграма Лизы Глинской

Засыпьте тыкву сахаром (1 килограмм) и оставьте на 8 – 12 часов, чтобы она пустила сок.



Фото из инстаграма Лизы Глинской

Снимите цедру с апельсинов, нарежьте ее соломкой и залейте холодной водой. Оставьте на 8-12 часов.

Почистите апельсины, нарежьте кусками и перебейте блендером. Добавьте гвоздику, корицу и 200 граммов сахара. Отправьте в холодильник на 12 часов.

Добавьте апельсиновую цедру к тыкве.



Фото из инстаграма Лизы Глинской

Отправьте тыкву с цедрой на плиту и варите на медленном огне 30 минут. Не забывайте помешивать.

Добавьте апельсины со специями и варите еще 10 минут.

Смешайте пектин с сахаром, добавьте к тыквенной массе и перемешайте. Доведите до кипения.



Фото из инстаграма Лизы Глинской

Разложите все по стерилизованным банкам, закройте их крышками и переверните вверх дном.



Фото из инстаграма Лизы Глинской

Когда они остынут, переверните их и храните в прохладном темном месте.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления конфитюра из тыквы и апельсина:

Текст публикации Лизы Глинской:

Друзья! Готовила вчера вкуснейший конфитюр из тыквы с апельсином, корицей и гвоздикой. Уверена, вам тоже пригодиться этот рецепт. Это так же вкусно, как и красиво. И ингредиенты не замудренные)

Тыквенный конфитюр с апельсином.

Ингредиенты:

1 кг тыквы (взвесить уже после того, как очистите тыкву)

500 г апельсина (понадобится и мякоть, и цедра)

1200 г сахара

5 шт гвоздика

2 палочки корицы или 1 ч.л. порошка корицы

15 г пектина + 100 г сахара

Технология приготовления:

1. Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать небольшим кубиком. Засыпать тыкву сахаром (1 кг). Оставить на 8-12 часов. Тыква пустит сок.

2. Снять цедру с апельсина, с помощью овощечистки. ️без белой части. Нарезать полосочками, залить холодной водой. Оставить на 8-12 часов.

3. Очистить апельсин, нарезать, пробить блендером, добавить гвоздику, корицу, сахар (200 г), убрать в холодильник на 12 часов.

4. По истечении 12 часов промыть цедру, добавить к тыкве.

5. Варить тыкву, помешивая, на слабом огне 30 минут.

6. Добавить апельсин со специями, проварить еще 10 минут.

7. Смешать пектин с сахаром (100 г), добавить, помешивая, в тыквенноапельсиновую массу. Довести до кипения.

8. Разлить по банкам. Конфитюр готов, наслаждайтесь.

Можно варить без пектина, но масса получится жидковатой. А вы варите зимние джемы, конфитюры? Если да, то какие?