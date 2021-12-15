Зимняя консервация: рецепт конфитюра из тыквы и апельсинов
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Талантливая украинская кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом настоящего конфитюра из тыквы и апельсинов. Его можно добавлять к блинам, оладьям или просто есть ложкой.
Конфитюр из апельсинов и тыквы – отличное решение консервации. Вам не нужно покупать дорогих продуктов, чтобы вкусно дополнить блины или оладьи. А еще это легко в приготовлении.
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Рецепт конфитюра из апельсина и тыквы
- Время: 18 часов
- Порции: 6 – 8
Фото из инстаграма Лизы Глинской
– 1 килограмм очищенной тыквы;
– 500 граммов апельсинов;
– 1200 граммов сахара;
– 5 бутонов гвоздики;
– 2 палочки корицы или 1 чайная ложка молотой;
– 15 граммов пектина + 100 граммов сахара.
Приготовление:
- Тщательно почистите тыкву, удалите семена и кожуру.
Фото из инстаграма Лизы Глинской
- Нарежьте ее небольшими кубиками.
Фото из инстаграма Лизы Глинской
- Засыпьте тыкву сахаром (1 килограмм) и оставьте на 8 – 12 часов, чтобы она пустила сок.
Фото из инстаграма Лизы Глинской
- Снимите цедру с апельсинов, нарежьте ее соломкой и залейте холодной водой. Оставьте на 8-12 часов.
- Почистите апельсины, нарежьте кусками и перебейте блендером. Добавьте гвоздику, корицу и 200 граммов сахара. Отправьте в холодильник на 12 часов.
- Добавьте апельсиновую цедру к тыкве.
Фото из инстаграма Лизы Глинской
- Отправьте тыкву с цедрой на плиту и варите на медленном огне 30 минут. Не забывайте помешивать.
- Добавьте апельсины со специями и варите еще 10 минут.
- Смешайте пектин с сахаром, добавьте к тыквенной массе и перемешайте. Доведите до кипения.
Фото из инстаграма Лизы Глинской
- Разложите все по стерилизованным банкам, закройте их крышками и переверните вверх дном.
Фото из инстаграма Лизы Глинской
- Когда они остынут, переверните их и храните в прохладном темном месте.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления конфитюра из тыквы и апельсина:
Текст публикации Лизы Глинской:
Друзья! Готовила вчера вкуснейший конфитюр из тыквы с апельсином, корицей и гвоздикой. Уверена, вам тоже пригодиться этот рецепт. Это так же вкусно, как и красиво. И ингредиенты не замудренные)
Тыквенный конфитюр с апельсином.
Ингредиенты:
1 кг тыквы (взвесить уже после того, как очистите тыкву)
500 г апельсина (понадобится и мякоть, и цедра)
1200 г сахара
5 шт гвоздика
2 палочки корицы или 1 ч.л. порошка корицы
15 г пектина + 100 г сахара
Технология приготовления:
1. Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать небольшим кубиком. Засыпать тыкву сахаром (1 кг). Оставить на 8-12 часов. Тыква пустит сок.
2. Снять цедру с апельсина, с помощью овощечистки. ️без белой части. Нарезать полосочками, залить холодной водой. Оставить на 8-12 часов.
3. Очистить апельсин, нарезать, пробить блендером, добавить гвоздику, корицу, сахар (200 г), убрать в холодильник на 12 часов.
4. По истечении 12 часов промыть цедру, добавить к тыкве.
5. Варить тыкву, помешивая, на слабом огне 30 минут.
6. Добавить апельсин со специями, проварить еще 10 минут.
7. Смешать пектин с сахаром (100 г), добавить, помешивая, в тыквенноапельсиновую массу. Довести до кипения.
8. Разлить по банкам. Конфитюр готов, наслаждайтесь.
Можно варить без пектина, но масса получится жидковатой. А вы варите зимние джемы, конфитюры? Если да, то какие?