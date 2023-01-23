Суп с пшеном и лисичками – домашний рецепт
23 января 2023, 09:46Читати новину українською
Источник:Сook with me at home
Сытное и постное первое блюдо из пшена и грибов станет настоящим открытием к обеденному столу.
Суп с пшеном, лисичками – интересный вариант редкого первого блюда для всей семьи. Грибы можно использовать как свежие, так и мороженые или сушеные.
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Рецепт рассчитан на большую порцию. Такую супу можно готовить на несколько дней, она хорошо хранится в холодильнике.
Рецепт пшенного супа с грибами
- Время: 60 минут
- Порции: 8 – 10
– 2 моркови;
– корень петрушки;
– маленький сельдерей;
– репчатый лук;
– лавровый лист;
– соль;
– черный перец горошком.
Для супа:
– 2 луковицы;
– 1 морковь;
– 3 – 4 картофелины;
– 350 – 400 граммов лисичек;
– 1 – 2 столовые ложки масла;
– 1/3 стакана пшена;
– 2 стакана молока;
– сок половины лимона;
– 1 столовая ложка муки;
– соль;
– черный молотый перец;
– укроп;
– петрушка.
Приготовление:
- Морковь, лук, корень петрушки и сельдерея моем, очищаем и поджариваем на сухой сковороде.
- Доводим до кипения три литра воды. Добавляем обжаренные овощи и варим на малом огне примерно 30 минут. В конце добавляем специи. Охлаждаем, процеживаем рассол. Должен получиться 2,5 литра овощного бульона.
- Лук и морковь мелко нарезаем и обжариваем до мягкости на нескольких ложках растительного масла или масла. В конце добавляем помытые лисички, обжариваем помешивая до момента, когда жидкость из грибов улетучится и они начнут слегка зажариваться.
- В овощной рассол добавляем промытое пшено, порезанный картофель, и через 7 – 10 минут после того как закипит – зажарку из лука, моркови и лисичек.
- Еще через 5 минут, как закипит – вливаем молоко, разболтанное с мукой и соком лимона. Доводим до кипения, добавляем мелко иссеченную зелень, добавляем еще при необходимости специи и выключаем. Даем немного настояться.
Приятного тебе аппетита!