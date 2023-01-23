Суп с пшеном и лисичками – домашний рецепт

Сытное и постное первое блюдо из пшена и грибов станет настоящим открытием к обеденному столу.

Суп с пшеном, лисичками – интересный вариант редкого первого блюда для всей семьи. Грибы можно использовать как свежие, так и мороженые или сушеные.

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Рецепт рассчитан на большую порцию. Такую супу можно готовить на несколько дней, она хорошо хранится в холодильнике.

Рецепт пшенного супа с грибами

Время: 60 минут

60 минут Порции: 8 – 10

– 2 моркови;– корень петрушки;– маленький сельдерей;– репчатый лук;– лавровый лист;– соль;– черный перец горошком.– 2 луковицы;– 1 морковь;– 3 – 4 картофелины;– 350 – 400 граммов лисичек;– 1 – 2 столовые ложки масла;– 1/3 стакана пшена;– 2 стакана молока;– сок половины лимона;– 1 столовая ложка муки;– соль;– черный молотый перец;– укроп;– петрушка.

Приготовление:

Морковь, лук, корень петрушки и сельдерея моем, очищаем и поджариваем на сухой сковороде.

Доводим до кипения три литра воды. Добавляем обжаренные овощи и варим на малом огне примерно 30 минут. В конце добавляем специи. Охлаждаем, процеживаем рассол. Должен получиться 2,5 литра овощного бульона.

Лук и морковь мелко нарезаем и обжариваем до мягкости на нескольких ложках растительного масла или масла. В конце добавляем помытые лисички, обжариваем помешивая до момента, когда жидкость из грибов улетучится и они начнут слегка зажариваться.

В овощной рассол добавляем промытое пшено, порезанный картофель, и через 7 – 10 минут после того как закипит – зажарку из лука, моркови и лисичек.

Еще через 5 минут, как закипит – вливаем молоко, разболтанное с мукой и соком лимона. Доводим до кипения, добавляем мелко иссеченную зелень, добавляем еще при необходимости специи и выключаем. Даем немного настояться.

Приятного тебе аппетита!