К планированию праздничного меню всегда нужно подходить с умом, просчитывать вкусы и предпочтения гостей, чтобы никого не обидеть. Мы выбрали три рецепта вкусных салатов на любой вкус: с мясом, рыбой и крабовыми палочками.

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Какой из них выбрать, готовить ли все три – решение за вами. Ну-ка готовить!

Баварский салат с курицей

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов куриного филе;

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 – 2 помидора;

– 70 граммов сухариков;

– зелень (укроп, петрушка или лук);

– соль;

– черный молотый перец;

️– 2 – 3 зубчика чеснока;

️ – майонез.

Приготовление:

Куриное филе отвариваем до готовности, охлаждаем и нарезаем на средние куски.

Творог и помидоры нарезаем кусками такой же величины.



Салат с курицей / Фото из личного архива Юлии Симончук

Все ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом или соусом из сметаны, горчицы и соевого соуса.

Выжимаем чеснок, солим, перчим, добавляем зелень. Перемешиваем.

Приятного тебе аппетита!

Салат с крабовыми палочками

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек;

– 1 сладкий перец;

– 2 томата;

– 2 отварных куриных яйца

– 50 граммов твердого сыра;

– 3 – 4 столовые ложки майонеза;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– зелень;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Крабовые полочки, сладкий перец, помидор и вареные яйца нарезаем соломкой.



Салат с крабовыми палочками / Фото из личного архива Юлии Симончук

Сыр натираем на грубую терку, чеснок выжимаем через пресс, измельчаем зелень.

Все ингредиенты смешиваем, заправляем майонезом (сметаной или йогуртом), добавляем специи и перемешиваем.

Приятного тебе аппетита!

Салат со шпинатом и слабосоленым лососем

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– свежий шпинат;

– 4 томата черри;

– 100 граммов слабосоленого лосося;

– 4 перепелиных яйца;

– 1 – 2 столовые ложки масла;

– сок апельсина;

– семена подсолнечника, тыквы или лен;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Рыбу нарезаем кусочками. Отварные яйца очищаем, нарезаем половинками, а помидоры кусочками.

Промытый и просушенный шпинат выкладываем на тарелку, добавляем помидоры, лосось, яйца, специи и заправляем оливковым маслом.



Салат с рыбой / Фото из личного архива Юлии Симончук

Сверху посыпаем семечками или орешками и выдавливаем сок апельсина.

Приятного тебе аппетита!