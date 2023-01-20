К планированию праздничного меню всегда нужно подходить с умом, просчитывать вкусы и предпочтения гостей, чтобы никого не обидеть. Мы выбрали три рецепта вкусных салатов на любой вкус: с мясом, рыбой и крабовыми палочками.
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Какой из них выбрать, готовить ли все три – решение за вами. Ну-ка готовить!
Баварский салат с курицей
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Куриное филе отвариваем до готовности, охлаждаем и нарезаем на средние куски.
- Творог и помидоры нарезаем кусками такой же величины.
Салат с курицей / Фото из личного архива Юлии Симончук
- Все ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом или соусом из сметаны, горчицы и соевого соуса.
- Выжимаем чеснок, солим, перчим, добавляем зелень. Перемешиваем.
Приятного тебе аппетита!
Салат с крабовыми палочками
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Крабовые полочки, сладкий перец, помидор и вареные яйца нарезаем соломкой.
Салат с крабовыми палочками / Фото из личного архива Юлии Симончук
- Сыр натираем на грубую терку, чеснок выжимаем через пресс, измельчаем зелень.
- Все ингредиенты смешиваем, заправляем майонезом (сметаной или йогуртом), добавляем специи и перемешиваем.
Приятного тебе аппетита!
Салат со шпинатом и слабосоленым лососем
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Рыбу нарезаем кусочками. Отварные яйца очищаем, нарезаем половинками, а помидоры кусочками.
- Промытый и просушенный шпинат выкладываем на тарелку, добавляем помидоры, лосось, яйца, специи и заправляем оливковым маслом.
Салат с рыбой / Фото из личного архива Юлии Симончук
- Сверху посыпаем семечками или орешками и выдавливаем сок апельсина.
Приятного тебе аппетита!