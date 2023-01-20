К планированию праздничного меню всегда нужно подходить с умом, просчитывать вкусы и предпочтения гостей, чтобы никого не обидеть. Мы выбрали три рецепта вкусных салатов на любой вкус: с мясом, рыбой и крабовыми палочками.

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Какой из них выбрать, готовить ли все три – решение за вами. Ну-ка готовить!

Баварский салат с курицей

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Куриное филе отвариваем до готовности, охлаждаем и нарезаем на средние куски.
  • Творог и помидоры нарезаем кусками такой же величины.


Салат с курицей / Фото из личного архива Юлии Симончук

  • Все ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом или соусом из сметаны, горчицы и соевого соуса.
  • Выжимаем чеснок, солим, перчим, добавляем зелень. Перемешиваем.

Приятного тебе аппетита!

Салат с крабовыми палочками

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Крабовые полочки, сладкий перец, помидор и вареные яйца нарезаем соломкой.


Салат с крабовыми палочками / Фото из личного архива Юлии Симончук

  • Сыр натираем на грубую терку, чеснок выжимаем через пресс, измельчаем зелень.
  • Все ингредиенты смешиваем, заправляем майонезом (сметаной или йогуртом), добавляем специи и перемешиваем.

Приятного тебе аппетита!

Салат со шпинатом и слабосоленым лососем

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Рыбу нарезаем кусочками. Отварные яйца очищаем, нарезаем половинками, а помидоры кусочками.
  • Промытый и просушенный шпинат выкладываем на тарелку, добавляем помидоры, лосось, яйца, специи и заправляем оливковым маслом.


Салат с рыбой / Фото из личного архива Юлии Симончук

  • Сверху посыпаем семечками или орешками и выдавливаем сок апельсина.

Приятного тебе аппетита!