Секретні добавки до страв, про які не розповість вам жоден шеф-кухар
Джерело:інстаграм Євгена Грибеника
У кожного вправного шеф-кухаря є свої секрети у приготуванні тієї чи іншої страви. Та не кожен з них готовий розповісти свої секрети, щоб зберегти свою унікальну рецептуру. Євген Грибеник з юного віку працював на професійній кухні та знає багато цінних порад для кухарів. Одні зі своїх найпотаємніших секретів вирішив розповісти на свої сторінці у соцмережах, щоб і ви могли ними скористатися вдома.
Євген Грибеник – шеф-кухар у ресторані "Фабіус", що у столиці. Кулінар отримав перемогу у 2 сезоні кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" та добре знає всі кулінарні секрети та нюанси, що можуть виникнути на професійній кухні.
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Шеф-кухар розповів на своїй сторінці в інстаграм, що у кожного вправного кулінара є свої секретні інгредієнти, котрі й визначають смак страви. Проте не всі шефи готові розповісти про них.
Я вважаю, що у кожного Шефа повинні бути свої секрети, особливо, коли мова заходить про таку тонку матерію, як кулінарія, – відзначив Євген Грибеник.
Мова про непомітні, на перший погляд, дрібниці, про які можна мовчати, але саме вони стають визначальними факторами смаку і створюють унікальні страви.
Шеф-кухар Євген Грибеник поділився своїми секретними інгредієнтами, адже вони завджи доповнюють його страви та завжди присутні на кухні.
Секретні інгредієнти у стравах Євгена Грибеника
Анчоуси
Анчоуси / Фото peakpx
Філе анчоусів завдяки своїй солоності та пікантному смаку здатні урізноманітнити смак і замінити частину солі в стравах. До речі анчоус – чистий UMAMI.
Якісний соєвий соус
Абсолютно несекретний інгредієнт, який може зробити смак будь-якого соусу для м'яса чи риби більш насиченим. Теж UMAMI.
Чебрець
Свіжий і сушений чебрець / Фото Порадник
Відмінний варіант для того, щоб додати в тушковані страви, маринади чи для аромату на сковорідку. Часто використовую у вигляді «пензлика» для змазування м'яса / риби на грилі
Кінза та коріанд
Спробуйте додати кінзу замість частини базиліка в песто і приготувати пасту. Я вам гарантую, смак песто вас приємно здивує, – відзначив шеф-кухар.
Коріандр, як приправа підійде для маринування практично будь-якого м'яса. Особливо гарний у фарш для люля-кебаба і в поєднанні з курятиною.
Не гостра гірчиця
Гірчиця / Фото old funtime
Відмінна база для приготування 80% базових соусів для салатів і закусок.
Імбир, зелена цибуля, часник
Ці три інгредієнти — крута трійця. Поєднання цих продуктів працює дуже сильно, особливо в гарячих стравах. Євген Грибеник рекомендує застосовувати з м'ясом ягня, гусака або субпродуктами. Ви однозначно розширите свої кулінарні горизонти. Готувати просто!