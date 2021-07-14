Секретні добавки до страв, про які не розповість вам жоден шеф-кухар

У кожного вправного шеф-кухаря є свої секрети у приготуванні тієї чи іншої страви. Та не кожен з них готовий розповісти свої секрети, щоб зберегти свою унікальну рецептуру. Євген Грибеник з юного віку працював на професійній кухні та знає багато цінних порад для кухарів. Одні зі своїх найпотаємніших секретів вирішив розповісти на свої сторінці у соцмережах, щоб і ви могли ними скористатися вдома.

Євген Грибеник – шеф-кухар у ресторані "Фабіус", що у столиці. Кулінар отримав перемогу у 2 сезоні кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" та добре знає всі кулінарні секрети та нюанси, що можуть виникнути на професійній кухні.

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Шеф-кухар розповів на своїй сторінці в інстаграм, що у кожного вправного кулінара є свої секретні інгредієнти, котрі й визначають смак страви. Проте не всі шефи готові розповісти про них.

Я вважаю, що у кожного Шефа повинні бути свої секрети, особливо, коли мова заходить про таку тонку матерію, як кулінарія, – відзначив Євген Грибеник.

Мова про непомітні, на перший погляд, дрібниці, про які можна мовчати, але саме вони стають визначальними факторами смаку і створюють унікальні страви.

Шеф-кухар Євген Грибеник поділився своїми секретними інгредієнтами, адже вони завджи доповнюють його страви та завжди присутні на кухні.

Секретні інгредієнти у стравах Євгена Грибеника

Анчоуси



Анчоуси / Фото peakpx

Філе анчоусів завдяки своїй солоності та пікантному смаку здатні урізноманітнити смак і замінити частину солі в стравах. До речі анчоус – чистий UMAMI.

Якісний соєвий соус

Абсолютно несекретний інгредієнт, який може зробити смак будь-якого соусу для м'яса чи риби більш насиченим. Теж UMAMI.

Чебрець



Свіжий і сушений чебрець / Фото Порадник

Відмінний варіант для того, щоб додати в тушковані страви, маринади чи для аромату на сковорідку. Часто використовую у вигляді «пензлика» для змазування м'яса / риби на грилі

Кінза та коріанд

Спробуйте додати кінзу замість частини базиліка в песто і приготувати пасту. Я вам гарантую, смак песто вас приємно здивує, – відзначив шеф-кухар.

Коріандр, як приправа підійде для маринування практично будь-якого м'яса. Особливо гарний у фарш для люля-кебаба і в поєднанні з курятиною.

Не гостра гірчиця



Гірчиця / Фото old funtime

Відмінна база для приготування 80% базових соусів для салатів і закусок.

Імбир, зелена цибуля, часник

Ці три інгредієнти — крута трійця. Поєднання цих продуктів працює дуже сильно, особливо в гарячих стравах. Євген Грибеник рекомендує застосовувати з м'ясом ягня, гусака або субпродуктами. Ви однозначно розширите свої кулінарні горизонти. Готувати просто!