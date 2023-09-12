Ви будете здивовані: навіщо у банку кладуть листя смородини, кріп та хрін

Домашня консервація приховує багато цікавих секретів та фішок, які повинен знати кожен, хто щороку закриває кілька баночок закруток на зиму. Про деякі з них ми сьогодні і поговоримо.

Насамперед окрім стерилізації банок та кришок, у кожну банку ми зазвичай кладемо спеції, листя вишні чи смородини, хріп, суцвіття кропу. Та чи задумувалися ви навіщо це робити?

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Аби зимова консервація довго стояла, не вибухала та була смачною, здавна в кожну банку кладуть безліч трав, як суцвіття кропу, хрін, листя смородини та вишні. Окрім ароматів та смаку, вони забезпечують закрутці довгий термін зберігання, створюють умови, що не підходять для розвитку бактерій та грибів.

Для консервування овочів широко використовують пряні росли­ни, що мають бактерицидну, ароматичну та антибіотичну дії. Так, кріп, листки естрагону, петрушки, селери, м'яти, коріандру та інших мають більшу ароматичну дію, а часник, перець, хрін, чабер – бак­терицидну, гальмують розвиток мікрофлори, одночасно поліпшую­чи аромат та смак готового продукту.

В листках кропу міститься практично повний список вітамінів, макро- та мікроелементів, замінних та незамінних амінокислот. Залізо і цинк, мідь і марганець - головні мікроелементи зелені кропу.

При консервації овочів використовують всі частини петрушки – зелень, корінь, насіння. В зелені, насінні і коренях петрушки містяться вітаміни А, B1, В2, К, РР, аскорбінова і фолієва кислоти, мінеральні речовини: калій, кальцій, магній, залізо, цинк, фосфор, фтор. За вмістом вітаміну С петрушка перевершує лимон, а за вмістом каротину – моркву.

Лист хрону особливо багатий на вітаміни і мінеральні речовини: вітаміни В1, В2, В5, В6, В9, С та РР; мінерали – калій, кальцій, цинк, марганець, селен, мідь, магній, натрій, залізо, фосфор. За кількістю вітаміну С хрін обганяє лимон і трохи не дотягує до чорної смородини.

Чорна смородина містить вітамін А, вітаміни групи В, вітамін С у великих кількостях, вітаміни D, Е, К, РР, калій, цинк, фосфор, фтор, хлор, йод, бор, молібден, кобальт, мідь, залізо, кальцій, марганець, срібло, натрій, магній, сірка, різні ефірні олії.

На відміну від ягід, вишневі листки не викликають алергічних реакцій, а тому їх можна сміливо використовувати при приготуванні настоїв.

Не зраджуємо традицій та додаємо у кожну банку доступні корінчики та листочки для консервації на зиму, та будемо впевненими, що домашні закрутки вийдуть на всі 100%.