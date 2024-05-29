Ось чому вони не вдаються: експерти назвали 10 продуктів, які зовсім не підходять для гриля

Сезон приготування на грилі – справжня насолода для всіх, хто любить ідеально обсмажені бургери, хот-доги та інші смачні страви. Любителі барбекю схильні кидати на гриль практично все, що завгодно – від кавуна до салату.

Проте гриль не є ідеальним місцем для приготування абсолютно будь-якої їжі. Професійні шеф-кухарі назвати продукти, які вони не рекомендують готувати саме так.

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Луската риба

Риба на грилі є основним літнім продуктом, але певні її види смакують на гарячому грилі краще, ніж інші.

Суха і луската риба не підходить для гриля. Вона дуже делікатна, легко прилипає до решітки та розвалюється. Крім того, на грилі вона зазвичай виходить сухою і несмачною,

– розповів Юнас Йокініємі, колишній професійний шеф-кухар, який керує сайтом порад щодо приготування риби на грилі Grill Smoke Love.

Хенк Шоу, автор кулінарної книги та лауреат премії Джеймса Бірда, автор подкасту "Полюй, збирай, готуй", зазначив, що філе риби без шкіри може бути проблематичним дл приготування на грилі.

"Риба настільки делікатна, що вам потрібна шкіра, щоб утримувати все разом – якщо ви втратите її, м'ясо розшарується і випаде крізь решітку гриля", – додав він

Шоу пояснив, що більшість прісноводних риб, включаючи судака та окуня, підпадають під цю категорію, так само як і чорний окунь і камбала.

"Все добре працює, якщо на рибі є шкіра, але навіть у цьому випадку хитрість полягає в тому, щоб не перевертати рибу. Просто накрийте гриль і дайте навколишньому теплу закінчити приготування", – зазначив експерт.

Щоб перестрахуватися, обирайте для грилю більш жирну та маслянисту рибу – тунця та лосося, наприклад.

Грудинка

Щільний шматок яловичини з грудей і грудної частини корови найкраще смакує, коли його "тушкують або готують на повільному вогні". Про це заявив Райан Кейд, співвласник цифрової м'ясної крамниці R-C Ranch.

"Грудинка має тенденцію набувати жорсткої текстури, коли їй не дають часу розщепити сполучну тканину і випустити соки, саме тому її найкраще готувати в техаському стилі, або повільно і на низькій температурі в коптильні, яка добре регулює тепло", – каже Кейд.

Очищені креветки

При приготуванні на грилі креветки набувають димності, яка підкреслює їхні природні солодкі та солоні нотки. Однак, ключ до якісних креветок на грилі – не знімати панцир.

Очищені креветки не так добре готуються на грилі, тому що вони мають тенденцію занадто легко висихати. Вони готуються буквально по 1 – 2 хвилини з кожного боку, і їх легко пересмажити,

– пояснює Марея Ібрагім, шеф-кухарка з Лос-Анджелеса й авторка кулінарної книги.

Ібрагім каже, що найкращий спосіб готувати креветки на грилі – не знімати шкірку та уважно стежити за ними, змащуючи їх соусом, щоб страва не перетворилася на маленькі шматочки гуми.



Для гриля підходять не всі продукти / Фото Unsplash

Гребінці

Як і креветки, гребінці – це виклик для приготування на грилі. Натан Вурхіс, шеф-кухар ресторану Epping's on Eastside в Лексінгтоні, не рекомендує їх для цього способу приготування.

"Існує так багато табу на приготування їжі на грилі, але гребінці спадають на думку першими. Це такий пісний білок і готується він дуже швидко. Вони мають тенденцію висихати на грилі, що потенційно може зіпсувати прекрасний інгредієнт", – заявив він.

Щоб отримати максимум користі від гребінців, обсмажте їх на пательні, змастивши вершковим маслом. Це дасть гарну карамельну скоринку та соковиту середину.

Тофу

Готувати на грилі без м'яса зараз дуже просто, адже котлети на рослинній основі досягли безпрецедентного рівня популярності. На жаль, не всі веганські білки так добре підходять для гриля, як Beyond Meat та Impossible Meat.

"Я бачу, як багато людей намагаються приготувати тофу на грилі, але він розвалюється і виходить не дуже смачним. Краще обсмажити тофу, зробити його хрустким і полити соусом на свій вибір", – каже Джош Хілі, шеф-кухар Loro Asian Smokehouse & Bar в Далласі.

Листова зелень

Коли ви правильно вибираєте овочі для гриля, кінцевий продукт виходить обвугленим зовні та соковитим всередині. Однак листова зелень не потрапляє до цієї категорії, попри спроби багатьох домашніх кухарів приготувати салат "Цезар" на грилі.

"Якщо ваш гриль не дуже гарячий, зелень зів'яне. Крім того, ви ризикуєте, що зелень провалиться крізь решітку. Один зі способів підсмажити зелень – використовувати чавунну сковорідку на максимальному вогні на плиті. Або, якщо ви збираєтеся використовувати гриль, увімкніть гриль на максимальний вогонь на 20 хвилин, а потім поставте чавунну сковорідку з зеленню на решітку гриля і починайте готувати", – каже Брайан Юпітер, шеф-кухар ресторанів Frontier Chicago та Ina Mae Tavern.

Плавлений сир

Будь-який сир, який здатний плавитися, створить величезний безлад на вашому грилі, як пояснює Морган Боллінг, виконавчий шеф-кухар кулінарного журналу та бази даних рецептів Cook's Country.

Сири, які плавляться, не дуже добре підходять для гриля, наприклад, халумі або витриманий проволоне. Але якщо це сир, що плавиться, він буде плавитися прямо крізь решітку гриля,

– додав експерт.

Замість того, щоб смажити ці розплавлені сири самостійно, скористайтеся класичною технікою і покладіть скибочку чеддеру або американського сиру зверху на гамбургер, коли він буде шипіти на грилі.

Свинячі відбивні

Свиняча лопатка та свинячі реберця – найкращі продукти для гриля, але ви можете бути здивовані, дізнавшись, що свинячі відбивні не настільки придатні для гриля, як їхні смачні "колеги".

"Всупереч поширеній думці, свинячі відбивні не дуже добре смажаться на грилі, оскільки мають менший вміст жиру, ніж свиняча лопатка. Тому вони можуть легко пересушитися", – каже Якоб Еско, шеф-кухар курортної мережі Gaylord Hotels.

Обсмажування свинячих відбивних на розпеченій пательні, а потім перенесення їх у духовку для приготування – найкращий спосіб зберегти їх вологими та ніжними.



Обирайте продукти для гриля ретельно / Фото Unsplash

Бекон

Бекон вже має димчастий аромат, тож на грилі він повинен розкритися якнайкраще, чи не так? Насправді все не так просто, як розповів Кріс Райлі, розробник рецептів барбекю-блогу Smoked Meat Sunday.

"Кидання бекону на гриль, швидше за все, призведе до пожежі, оскільки жир є легкозаймистим. Це може спалити бекон і зіпсувати його смак ще до того, як ви встигнете зреагувати. Крім того, раптова пожежа може бути досить небезпечною. Найкраще тримати бекон якомога далі від гриля. Просто приготувати його в духовці або на сковороді з антипригарним покриттям буде простіше, збереже соки бекону і гарантує найкращий смак", – додав він.

Помідори

Соковитість томатів – одна з найпривабливіших їхніх характеристик, але вона ж є й основним джерелом проблем при приготуванні на грилі.

"Помідори виходять соковитими та смачними, коли їх смажать разом з м'ясом та овочами, але можуть розвалюватися або погано тримати структуру, коли їх готують на прямому вогні", – каже Джош Асланян, власник компанії Fireside BBQ and Appliances в Каліфорнії.

За його словами, безлад і ефект пересушеності не принесуть задоволення ні вам, ні вашим гостям.