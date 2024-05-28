Ви можете використовувати і яловичину, і свинину. Цей маринад однаково добре пасує до них обох.
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Рецепт шашлику з яловичини
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Яловичину помийте і просушіть паперовим рушником. Наріжте середніми шматочками та покладіть в миску. Влийте горілку і ретельно перемішуйте кілька хвилин, щоб м'ясо її увібрало.
- Посоліть, поперчіть, додайте сік лимону і часник. Перемішайте і залиште на ніч маринуватися.
- Перед приготуванням додайте оливкову олію і перемішайте. Нанизуйте м'ясо на шампури по 6 – 8 шматочків і смажте на розігрітому вугіллі до рум'яності, постійно перевертаючи. Подавайте з томатним соусом і зеленню.