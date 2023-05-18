До дня вишиванки: добірка автентичних страв від Євгена Клопотенка

18 травня 2023, 09:30
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Джерело:

сайт Євгена Клопотенка

День вишиванки – особливе свято, яке може стати чудовим приводом для того, щоб зібрати за одним столом всіх рідних у найгарнішому вбранні. Як доповнити свято смачною їжею – читайте у матеріалі.

Євген Клопотенко підготував добірку страв, яку можна підготувати для святкового обіду. Вони не лише потішать вас своїм смаком, а й дозволять поринути в саме серце українських традицій.

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Рецепт паляниці

Час: 3,5 години
Порцій: 4

Українська душа збережена у хлібі / Фото з сайту Євгена Клопотенка

Приготування:

  • Для приготування опари у теплій воді розчиніть дріжджі і додайте цукор.
  • Ретельно перемішайте  всі інгредієнти та залиште у теплому місці 15 хвилин.
  • З’єднайте всі сухі інгредієнти та змішайте пшеничне і житнє борошно. Додайте сіль, ромашку, рослинну олію і перемішайте.
  • Введіть опару і замісіть тісто, акуратно перемішуючи його ложкою.
  • Сформуйте з тіста кульку та накрийте рушником. Залиште в теплому місці на 50 хвилин для підйому.
  • Після зазначеного часу акуратно обімніть тісто. За потреби змочіть руки невеликою кількістю рослинної олії.
  • Залишіть тісто ще на 50 хвилин в теплому місці.
  • Тісто, що знову підійшло, ще раз акуратно обімніть та сформуйте кулю.
  • Застеліть деко пергаментним папером та викладіть туди хлібинку, залиште на 30 – 40 хвилин для вистоювання.
  • Розігрійте духовку до 220 градусів та запікайте паляницю 40 хвилин.

Рецепт путрі з курятиною та овочами

Час: 30 хвилин (+6 годин для замочування крупи)
Порцій: 2

Особлива страва / Фото з сайту Євгена Клопотенка

Приготування:

  • Крупу ретельно промийте та всипте в миску та залийте квасом. Залиште мінімум на 6 годин, а краще на ніч.
  • За цей час крупа набухне та стане м’якою – так, ніби ви її відварили. Ось і готова путря.
  • Духовку розігрійте до 180 градусів.
  • Замаринуйте куряче філе: змішайте сіль, перець до смаку, паприку, сік лимону та соняшникову олію.
  • Деко застеліть пергаментом та викладіть на нього замариноване філе.
  • Запікайте курятину 25 – 30 хвилин. Має з’явитися золотава скоринка.
  • Моркву та цукіні помийте, почистіть, наріжте на тонкі смужки, можна скористатися овочечисткою. Перекладіть в глибоку миску та залиште.
  • Для домашнього майонезу, вбийте жовток та змішайте з солодкою гірчицею, лимонним соком, сіллю та перцем.
  • Починайте збивати віничком, додаючи 100 – 150 мілілітрів соняшникової олії тонкою цівкою.
  • Овочі заправте майонезом, перемішайте, спробуйте та за необхідністю доведіть смак сіллю.
  • Для подачі викладіть овочі з майонезом, нарізане куряче філе, путрю на велику за діаметром тарілку.

Рецепт кіфликів

Час: 1, 40 хвилин
Порцій: 6

До святкового столу / Фото з сайту Євгена Клопотенка

Приготування:

  • Фрукти помийте та видаліть кісточки, розріжте їх навпіл і перебийте у чаші блендера з цукром та водою.
  • Для тіста з’єднайте м’яке вершкове масло пшеничне та кукурудзяне борошно. Згодом додайте 1 яйце, 3 столові ложки цукру та дрібку солі.
  • У мисці з’єднайте сухі дріжджі, сметану та додайте суміш у тісто. Замісіть пружне тісто.
  • При необхідності додайте ще трохи борошна або сметани.
  • Готове тісто залиште на 1 годину в холодильнику відпочивати.
  • Волоські горіхи перетріть на крихту, можна скористатися качалкою.
  • До сливового пюре додайте горіхи та 3 столові ложки маку.
  • Добре перемішайте начинку, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.
  • Дістаньте тісто, розділіть його на 2 частини та розкачайте їх у пласт.
  • Поділіть тісто на трикутники, їх повинно вийти від 6 до 8 штук.
  • На кожен трикутник викладіть начинку зі слив, маку та горіхів.
  • Загорніть кожен трикутник у форму рогалика.
  • Апетитні вироби викладіть на деко та поставте у попередньо розігріту духовку до 200 градусів.
  • Змастіть кожен рогалик жовтком.
  • Випікайте 15 – 20 хвилин.
  • Готові рогалики притрусіть цукровою пудрою.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська