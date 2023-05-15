Втім, зібрати друзів для виїзду на відпочинок буває не так легко, зазначає 24 Канал. Часто у кожного раптом з'являється безліч справ та причин для відмови. Знайома історія?

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Однак це зовсім не означає, що близькі не бажають скласти вам компанію. Дуже часто причиною скасування відпочинку на природі стає те, що ніхто не хоче витрачати багато часу на організаційні моменти. Зокрема, на підготовку та маринування м'яса. І це цілком закономірно у сучасному темпі життя, коли доводиться балансувати між роботою та безліччю інших важливих справ.

Життєва історія від ТМ "Наша Ряба Апетитна" та Олексія Дурнєва

Саме цю актуальну та життєву історію у своєму відеоролику показала ТМ "Наша Ряба Апетитна". Головним героєм масштабної кампанії бренду став улюбленець мільйонів – український телеведучий та блогер Олексій Дурнєв. Ми переконані, що цей сюжет відгукнеться вам, і кожен знайде там щось своє.

Ролик від ТМ "Наша Ряба Апетитна" з Олексієм Дурнєвим: дивіться відео

Девіз нової кампанії бренду – "Поки друзі маринуються – Апетитна вже готується!". І у цьому полягає головний секрет ідеального відпочинку на природі. Адже ТМ "Наша Ряба Апетитна" пропонує продукцію, яка створена спеціально для того, аби спростити українцям життя.

В асортименті бренду – свіжа та якісна курочка, яка вже замаринована та готова до приготування. Відтак у вас не буде жодних клопотів з підготовчими роботами. Усе, що потрібно – відкрити упаковку та відправити м'ясо на гриль чи мангал.

Ви можете обирати різні варіанти апетитної курятини. Наприклад, крильця "Солодкий чилі" завдяки поєднанню солодкавого смаку та вираженої гостроти перцю сподобаються любителям неординарних страв. А соковиті гомілки "Делі" завдяки суміші спецій карі дозволять насолодитися насиченим смаком індійської кухні.

Щоб процес приготування був ще простішим, пропонуємо покрокові рецепти страв, які варто приготувати у сезон смаженого м'яса.

Курячі крильця "Солодкий чилі" з кукурудзою

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Готуємо соковиті курячі крильця з кукурудзою / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 1 упаковка курячих крилець "Солодкий чилі" від ТМ "Наша Ряба Апетитна";

– 4 качани кукурудзи;

– 1 перець чилі;

– 1 столова ложка копченої паприки;

– 30 грамів вершкового масла;

– сіль до смаку.

Приготування:

Змішайте мелену паприку і розтоплене вершкове масло. Змастіть цією сумішшю кукурудзяні качани. Покладіть курячі крильця та кукурудзу на попередньо розігрітий гриль. Готуйте все упродовж 20 хвилин, час від часу перевертаючи на обидві сторони. За 10 хвилин до готовності відправте запікатись 1 перець чилі. Перед подачею посоліть кукурудзу до смаку. Подавайте курячі крильця з овочами та улюбленими соусами.

Гомілки "Делі" зі спецією карі з овочами

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Апетитні гомілки "Делі" зі спецією карі на грилі / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 1 упаковка курячих гомілок "Делі" зі спецією карі від ТМ "Наша Ряба Апетитна";

– 300 грамів моркви приблизно однакового розміру;

– пів апельсина;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка оцту;

– 2 зубчики часнику;

– сушений орегано до смаку;

– сушений або свіжий чебрець до смаку.

Приготування:

Помийте та очистіть моркву. Наріжте її соломкою, якщо ж вона невелика – можете залишити її цілою. Замаринуйте моркву в орегано та чебреці. Додайте до маринаду подрібнений часник, олію, оцет, сік з половинки апельсина, перемішайте і залишіть все на 5 хвилин. Викладіть на решітку або гриль курячі гомілки. Готуйте їх упродовж 20 хвилин, періодично перевертаючи. Таким чином м'ясо курятини буде м'яким та з апетитною скоринкою. За 10 хвилин до закінчення приготування, додайте на гриль моркву та запікайте її, поки вона не стане м'якою.

АП – і готово! Смачного!