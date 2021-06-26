Основні правила харчування у спеку та збереження водного режиму

Багато хто з нас не знає, як правильно харчуватися влітку, а точні в літню спеку. Ми підготували для вас кілька дієвих порад, щодо харчування в спеку та як правильно пити воду й скільки її потрібно в залежності від вашої ваги.

Аномальна спека не надто звична для українців. Ми не звикли до жаркого клімати, але природа диктує свої правила.

Читайте також 10 порад, як прищепити дитині любов до здорової їжі

Щоб полегшити роботу організму та допомогти йому у спекотну погоду потрібно дотримуватися певного режиму харчування та споживати багато води. На жаль, багато хто з нас не знає, як поводитися у спеку та скільки потрібно пити води, щоб уникнути зневоднення.

Режим харчування у спеку

Щоб відмінно почувати себе протягом дня дотримуйтеся режиму харчування зранку та ввечері. Особливу увагу приділіть сніданку, адже саме цей прийом їжі гарантує нам достатню кількість сил та енергії на день.

Якщо ви не зголодніли до обіду – не потрібно насильно споживати їжу. Краще випийте чистої води або з'їжте огірок чи не солодке яблуко.



Свіжа зелень / Фото Коліжанка

На вечерю обирайте легкі листові салати без майонезу, краще заправити їх оливковою олією або лимонним соком. До салату оберіть страву з м'яса чи риби з багатим вмістом білка: курка, індичка чи риба.

У спекотні дні наше тіло потіє – це природний спосіб охолодити організм. З потом ми втрачаємо білки, калій, натрій, вітамін С та вітаміни групи В. Оскільки вони регулюють роботу серця та нервової системи, запобігають втомлюваності, слабкості, запамороченню, ми повинні робити акцент на продукти саме з цими мікроелементами та вітамінами.

Додайте у свій раціон:

стебло селери

зелені овочі та листові салати

ягоди

печену картоплю

горіхи

Водний режим у спеку

Організм людини потребує постійного поповнення його водою. Щоб зрозуміти чи достатньо рідини ви вживаєте – зверніть увагу на колір сечі. Виділення темного жовтого кольору свідчить, що рідини в організмі недостатньо.

Що пити у спеку:

чисту воду

воду з нарізаним огірком або м'ятою

воду з ягодами та м'ятою

домашній квас, не магазинний

мінеральну воду

Не вживайте напої з вмістом цукру – вони не вгамовують спрагу, а швидко і надовго погіршує роботу імунних клітин.



Чиста вода / Фото Пінтерест

Вживайте воду з розрахунку 30 мілілітрів на 1 кілограм вашої ваги.

А як щодо кави спитаєте ви? Можна, але не більше 1 – 2 склянок і обов'язково кожну з них запиваємо 200 мілілітрами води.