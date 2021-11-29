Сіль, спеції, температура: як не наробити простих помилок при приготуванні супу

Перші страви дуже популярні на столах українців, особливо в обідній час. Втім, навіть простий рецепт не гарантує вдалого результату, адже для фатальної помилки багато не потрібно.

На перший погляд приготування супу не передбачає будь-яких труднощів. Але знання лише декількох нюансів допоможе насолодитися найкращим смаком, яку може подарувати страва.

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Приправи з синтетичними домішками

Свій смак суп має отримати від інгредієнтів та спецій. Додавати йому аромату та смаку штучними домішками – велика та поширена помилка. Звісно, якийсь ефект вони дадуть, але ви можете легко обійтися і без них.

Зігріваюче й поживно / Фото Unsplash

Сильний вогонь

Суп – це страва, яка має готуватися неквапливо. Саме завдяки цьому інгредієнти "віддадуть" найбільше смаку. Безумовно, більший вогонь дасть можливість приготувати страву за коротший час, але чи варто для економії у декілька хвилин жертвувати смаком?

Додавання спецій на початку

При приготуванні страв ми звикли, що зазвичай спеції потрібно дати на перших етапах, щоб вони мали найбільший ефект. Коли ж готуємо суп – ситуація протилежна. Приправи у цю страву потрібно додавати лише наприкінці приготування.

Сіль

Найбільш поширена помилка при приготуванні супу – солити його на всіх етапах. Справа в тому, що непроварені як слід інгрежієнти дуже погано вбирають сіль. Як і в ситуації зі спеціями, солити суп треба за 10 – 15 хвилин до завершення приготування. Спеції та сіль – це завершальні штрихи, які мають ефектно довершити ваше творіння.